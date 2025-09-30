Burkina Faso: SITHO 2025/ Clôture - Le comité d'organisation tire un bilan satisfaisant

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, représentant le Premier ministre, a présidé la cérémonie de clôture de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, dimanche 28 septembre 2025. La région de Djôrô a reçu le prix du meilleur stand région et le Mali s'en sort avec le meilleur stand pays.

Après 4 jours d'activités, la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) referme ses portes sur une note de satisfaction des organisateurs.

La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo qui représentait le Premier ministre, ce dimanche 28 septembre 2025. Le comité d'organisation a rendu un hommage à six pionniers du tourisme national, dont la vision a contribué à poser les bases sur lesquelles repose aujourd'hui le secteur. Ces derniers ont reçu chacun une attestation de reconnaissance et un cadeau.

Egalement 18 prix officiels ont été attribués à des opérateurs et initiatives exemplaires dans le domaine. Ces lauréats ont reçu entre autres, des enveloppes allant de 75 000 F CFA à 150 000 F CFA, des trophées et des attestations.

Au nombre des prix officiels, le Mali était sur le podium pour avoir remporté le prix du meilleur stand pays au SITHO. Le meilleur stand région est revenu à la région de Djôro. Chaque récompense est composée d'un trophée, d'une attestation et une somme de 150 000 F CFA.

Deux prix spéciaux ont été décernés dont celui du parrain de cette édition, en l'occurrence le groupe Azalaï composé d'un chèque de 2 millions F CFA et d'une attestation.

La capacité à surmonter l'adversité

Le directeur général de Faso Tourisme, Sulaïman Kagoné, s'est réjoui de la réussite du SITHO 2025. Outre la mobilisation autour de la conférence inaugurale, a-t-il relevé, des rencontres B2B et des expositions ont permis de redonner de l'éclat à ce grand rendez-vous annuel du tourisme. « J'ai aussi constaté l'engouement des professionnels et du grand public autour de nos équipes communes pour envoyer le tourisme comme levier d'intégration, de paix et de prospérité », a-t-il dit.

Quant au ministre chargé du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, il a laissé entendre que c'est un sentiment de devoir accompli qui se dégage. « Pendant quatre jours, le SITHO a tenu ses promesses et a même dépassé les attentes grâce à la richesse des expositions, la qualité des échanges et la forte mobilisation du public », a-t-il déclaré.

Et de rappeler que le tourisme est l'un des ciments de la solidarité et la confraternité entre les pays de l'AES. Au Ghana, pays invité d'honneur, il a traduit la reconnaissance des autorités du pays des Hommes intègres. Le ministre a relevé que le tourisme est un instrument de rapprochement des peuples.

Pour Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, la réussite de 15e édition du SITHO est un message fort à l'endroit de ceux qui doutent encore de la capacité du Burkina Faso à surmonter l'adversité. « Nous envoyons au monde, l'image d'un Burkina Faso debout, résilient, qui ne subit pas l'histoire mais l'écrit avec audace », a-t-il lancé.