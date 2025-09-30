Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les supporters du FC Barcelone font un don de matériaux

30 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Roland Kabore (Collaborateur)

La fédération des supporters du FC Barcelone au Burkina Faso a remis des matériaux de construction d'une valeur de 5 millions 400 000 F CFA, le dimanche 28 septembre 2025, à Ouagadougou. Une séance de don de sang a aussi été faite par les participants.

Les supporters du FC Barcelone au Burkina Faso ont décidé de jouer leur partition dans la construction du pays. Une dizaine d'associations érigées en Fédération a apporté, le dimanche 28 septembre 2025, 15 tonnes de ciment, 90 tonnes de granite, 10 brouettes, 100 packs d'eau ainsi que des kits scolaires à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. Les supporters burkinabè du club espagnol ont également déplacé une équipe du Centre national de transfusion sanguine sur le site pour une collecte de sang.

Dans une bonne ambiance, les participants ont aussi servi de main d'oeuvre à la confection et au chargement des pavés dans les camions. Marcel Ouédraogo alias Parézo de Barça, coordonnateur de la fédération des supporters du FC Barcelone au Burkina, a confié que ce don répond à l'appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à la contribution des citoyens pour la construction du pays. « L'ensemble des supporters du FC Barcelone ne veut pas rester en marge de l'Initiative présidentielle.

C'est parce que le Burkina Faso existe que nous arrivons à supporter les clubs de football », a-t-il affirmé. Le Mangr Naaba de Cissin, participant, a salué l'initiative.

« C'est une bonne chose de participer à la construction du pays », a-t-il dit. Les donateurs du jour ont appelé les organisations de supporters des autres clubs européens en l'occurrence, Chelsea, Manchester United et Paris saint Germain à emboiter le pas. En rappel, le 19 août dernier, les supporters du Réal Madrid avaient remis 11 tonnes de ciment à Faso Mêbo.

