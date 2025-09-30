TUNIS — Le Tunisien Yassine Gharbi a remporté ce mardi matin la médaille d'or du 400 mètres fauteuil (T54) dans le cadre des Championnats du monde de para-athlétisme, actuellement en cours dans la capitale indienne, New Delhi.

Gharbi a parcouru la distance en 44 secondes et 96 centièmes, établissant ainsi un nouveau record du monde.

La médaille d'argent est revenue au Thaïlandais Athiwat Paeng-Nuea (45 s 29), tandis que la médaille de bronze a été décrochée par le Chinois Dai Yunqiang (45 s 44).

Il s'agit de la première médaille d'or tunisienne dans ces championnats, et de la deuxième médaille au total, après la médaille de bronze obtenue par Raoua Tlili au lancer du poids (F41).

Par ailleurs, Marwa Brahmi disputera également ce mardi la finale du lancer de massue (catégorie F32) à 12h30 (HT).

Pour rappel, la Tunisie est représentée lors de ces Mondiaux par 11 athlètes (5 femmes et 6 hommes). Il s'agit de Raja Jebali (lancer de poids F40), Yosra Ben Jemaa (lancer de javelot F34), Marwa Brahmi (lancer de massue et lancer de poids F32), Raoua Tlili (lancer de poids et lancer de disque F41), Jihène Azaiez (lancer de poids F46), Rouay Jebabli (400m et 1500m T12), Amenallah Tissaoui (400m et 1500m T37), Yassine Guennichi (lancer de poids F36), Walid Ktila (100m, 400m et 800m T34), Yassine Gharbi (100m, 200m, 800m et 1500m T54) et Nidhal Khelifi (100m et 200m T53).