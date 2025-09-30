Addis Ababa — Un conseiller en investissement et homme d'affaires de renom a salué l'accord de 2,5 milliards de dollars américains conclu entre l'Éthiopie et Dangote Industries Limited pour la construction d'un complexe d'engrais à base d'urée. Selon lui, cet investissement marque un tournant économique majeur, permettant au pays d'économiser des milliards de dollars en importations d'engrais.

Zemedeneh Nigatu, PDG de CBE Capital Investment Bank et conseiller en investissement éthiopien-américain chevronné, affirme que l'Éthiopie est en passe de connaître une croissance économique sans précédent. Cette transformation serait portée par la convergence de la production nationale de gaz naturel et par la mise en place d'immenses infrastructures d'engrais, positionnant le pays comme une future puissance industrielle sur le continent africain.

Selon lui, l'émergence de l'Éthiopie en tant que producteur de gaz naturel, combinée à la construction de nouvelles usines d'engrais, permettra de substituer des milliards de dollars de dépenses annuelles d'importation. Il s'agit là d'un changement structurel pour l'économie du pays, qui passerait d'une dépendance aux ressources importées à une autosuffisance industrielle, avec un potentiel d'exportation à la clé.

L'annonce récente de réserves substantielles de gaz naturel dans les gisements de Kalub et Hilala constitue un développement décisif pour les ambitions industrielles du pays. « Le gaz est désormais facilement disponible en Éthiopie », a déclaré M. Zemedeneh, ajoutant que ces gisements sont suffisamment vastes pour alimenter l'infrastructure de pipelines qui soutiendra l'industrie émergente des engrais.

Cette découverte vient combler une lacune critique dans la capacité industrielle de l'Éthiopie. Le pays importait historiquement entre 1 et 2 milliards de dollars d'engrais par an, grevant lourdement ses réserves en devises étrangères.

« Nous dépensions des milliards de dollars en devises étrangères durement gagnées dans d'autres pays... alors que cette ressource était en réalité disponible ici même, en Éthiopie », a-t-il souligné.

Grâce au partenariat avec le conglomérat nigérian Dangote, l'Éthiopie est désormais en voie de passer du statut d'importateur d'engrais à celui de producteur, voire d'exportateur. Pour Zemedeneh, cette initiative panafricaine entre les deux nations les plus peuplées du continent illustre la capacité de l'Afrique à collaborer efficacement à grande échelle.

Les nouvelles usines d'engrais auront un double objectif : réduire la dépendance du pays aux importations tout en modernisant le secteur agricole, qui demeure le pilier de l'économie éthiopienne.

« L'Éthiopie peut devenir une puissance exportatrice », affirme M. Zemedeneh, en établissant un parallèle avec les États-Unis, où l'agriculture reste l'un des dix principaux secteurs d'exportation, malgré la diversification avancée de l'économie.

Grâce à l'expansion rapide de sa capacité énergétique -- notamment portée par plusieurs projets hydroélectriques d'envergure -- l'Éthiopie est désormais le deuxième plus grand producteur d'électricité d'Afrique, juste derrière l'Afrique du Sud. Cette énergie abondante et à faible coût constitue un avantage concurrentiel stratégique pour l'industrialisation du pays et le développement de son secteur manufacturier.

Fort de son expérience en tant que président d'une grande entreprise manufacturière éthiopienne orientée vers l'export, M. Zemedeneh a souligné le rôle déterminant de l'accès à une énergie fiable dans le succès sur les marchés internationaux.

Selon lui, la combinaison d'une électricité stable et bon marché avec l'exploitation des ressources gazières émergentes positionne l'Éthiopie comme un pôle d'attraction majeur pour les investissements, tant nationaux qu'étrangers.

L'Éthiopie dispose aujourd'hui d'un excédent énergétique qu'elle exporte vers plusieurs pays voisins, contribuant à la fois à l'intégration régionale et à la génération de précieuses devises étrangères.

La confiance de M. Zemedeneh dans l'avenir économique de l'Éthiopie s'appuie sur des prévisions antérieures qui se sont révélées exactes -- renforçant la crédibilité de ses analyses quant au potentiel de transformation structurelle du pays.

M. Zemedeneh a rappelé que, bien que les prévisions formulées il y a 15 ans aient pu paraître à l'époque très optimistes, voire irréalistes, l'Éthiopie les a aujourd'hui non seulement atteintes, mais dépassées.

Actuellement classée cinquième économie d'Afrique, l'Éthiopie est, selon les prévisions du FMI, en passe de devenir « l'économie à la croissance la plus rapide parmi les cinq plus grandes d'Afrique, et l'une des plus dynamiques au monde » au cours des cinq prochaines années.

Sur le long terme, M. Zemedeneh cite les projections de Goldman Sachs, qui anticipent un produit intérieur brut de 1 600 milliards de dollars américains pour l'Éthiopie d'ici 2040 -- soit environ huit fois la taille de son économie actuelle.

« Ce sont des institutions qui gèrent des capitaux à l'échelle mondiale, qui analysent tous les marchés... et qui font des prévisions très sérieuses pour l'Éthiopie », a-t-il souligné.

M. Zemedeneh a toutefois souligné les récents progrès en matière de stabilité macroéconomique, notant que le taux d'inflation est passé de 35 % à 13,5 % en l'espace de deux ans, selon les prévisions de la Banque nationale d'Éthiopie.

« Une fois que nous l'aurons ramenée à un chiffre stable et que nous parviendrons à la maintenir à ce niveau, je pense que la stabilité macroéconomique encouragera les investisseurs et soutiendra durablement la croissance économique », a-t-il déclaré, insistant sur l'importance de poursuivre les réformes économiques et de renforcer le rôle du secteur privé.

Selon lui, la convergence entre une énergie abondante, l'exploitation des ressources naturelles et la montée en puissance de la capacité industrielle place l'Éthiopie dans une position unique parmi les économies africaines.

Avec une population de plus de 130 millions d'habitants, dont 70 à 75 % ont moins de 30 ans, le pays dispose, selon M. Zemedeneh, d'un véritable « capital déployable et négociable » en matière de ressources humaines.

« L'économie éthiopienne va se transformer grâce à ses talents, à sa population éduquée et productive », a-t-il affirmé, en établissant un parallèle avec les succès économiques de plusieurs pays asiatiques qui, malgré des ressources naturelles limitées, ont enregistré une croissance remarquable en misant sur le capital humain.