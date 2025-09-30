Ethiopie: Le président de la Commission de l'UA salue le Botswana à l'occasion de sa fête de l'indépendance.

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a adressé ses chaleureuses félicitations au gouvernement et au peuple du Botswana à l'occasion de leur fête nationale.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux officiels de l'Union africaine, il a salué cette journée symbolique comme une occasion de célébrer la souveraineté du Botswana, la fierté nationale et les aspirations durables de son peuple.

Cette célébration est également l'opportunité de reconnaître le rôle actif du Botswana dans la promotion des objectifs fondamentaux de l'Union africaine, notamment la paix, la gestion environnementale et le développement durable, a souligné le président Youssouf.

L'Union africaine salue le leadership constant du Botswana dans les affaires régionales et continentales, a-t-il ajouté. En tant que membre estimé des principales institutions africaines, le Botswana continue de jouer un rôle clé dans la réalisation de la vision commune de l'Agenda 2063, pour « l'Afrique que nous voulons ».

En cette journée commémorative, le président de la CUA a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Union africaine à renforcer son partenariat avec le Botswana.

« Nous restons pleinement déterminés à accompagner votre nation dans sa quête de stabilité politique renforcée, de consolidation démocratique et de développement socio-économique durable », a déclaré M. Youssouf.