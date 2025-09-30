Liberia: Mise en place d'une section du GOHA International

En Séjour de travail au Libéria depuis mardi dernier, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International), a rencontré et échangé avec les opérateurs économiques ce samedi 26 septembre 2025 à Monrovia.

À l'issue de la rencontre, il a été décidé de mettre en place une section de cette organisation de promotion et de protection des opérateurs économiques. M. Amadou Djogo Diallo (ADD) a été choisi Coordinateur national du GOHA International.

Au cours de la rencontre, le GOHA International a décerné un satisfecit à Alhadji Almamy Mohamed Ballow Sow, Ambassadeur de la paix et Gouverneur national peul de la République du Libéria pour son leadership exemplaire et son dévouement indéfectible à la promotion de la croissance économique, de l'unité et de la paix dans tout le Libéria.

La remise de ce satisfecit a eu lieu en présence du gouverneur de Monrovia qui a remercié le GOHA International pour cet acte de reconnaissance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara a demandé au gouverneur de présenter le satisfecit au président de la République du Libéria.

"Ce satisfecit est le premier du genre. Je vous invite M. le Gouverneur d'aller avec le bénéficiaire présenter ce document au président de la république du Libéria. Je vous confie davantage ces opérateurs économiques. Ensemble, nous allons nous donner les mains pour le développement socio-économique du pays", a-t-il indiqué.

Chérif Mohamed Abdallah Haïdara exhorte les hommes d'affaires à oeuvrer davantage en faveur de l'unité et de solidarité pour le bonheur de tous.