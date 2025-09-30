Londres le 28 Septembre 2025/Excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur António Guterres,

Permettez-moi de solliciter un moment de votre attention dans le contexte particulier que traverse notre cher pays, la République de Guinée.

Je souhaite également saisir cette occasion pour vous exprimer notre gratitude pour le rôle actif que vous jouez, à travers les Nations Unies, dans les efforts visant à résoudre de manière pacifique et responsable la crise institutionnelle et politique que connaît actuellement notre chère Guinée.

Permettez-moi de vous rappeler que le 5 septembre 2021, la Guinée a subi un coup d'État mené par une junte militaire contre le gouvernement du professeur Alpha Condé, alors président démocratiquement élu au suffrage universel. Depuis lors, la junte a mis en oeuvre une politique d'humiliation et de restriction des droits et libertés, contre laquelle les institutions et la communauté internationales se sont unanimement élevées et continuent de s'élever quotidiennement.

Il convient de noter que plusieurs membres de l'ancien gouvernement (renversé le 5 septembre 2021), dont l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale et l'ancien ministre de la Défense et autres , sont incarcérés depuis plusieurs années, sous le prétexte d'une prétendue lutte contre la corruption, jugée injustifiée. À ce sombre tableau s'ajoute la confiscation des documents de voyage de tous les membres de l'ancien gouvernement et des présidents des institutions.

Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021 à ce jour, les autorités actuelles ne cessent d'accuser le régime du professeur Alpha Condé d'être à l'origine de tous les maux de notre pays, en faisant table rase de ses acquis pourtant innombrables. Le parti RPG ARC-EN-CIEL continue de dénoncer une persécution sans précédent contre l'ensemble de ses responsables, sans exception.

Face à la gravité de la situation et à son caractère particulièrement singulier, je souhaiterais que toutes les mesures nécessaires, en votre pouvoir, soient prises afin que Monsieur Kassory Fofana, l'honorable Amadou Damaro Camara, Dr Mohamed Diané et autres soient libérés, et que leurs droits légitimes tels que clairement stipulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme soient respectés. Il importe que, dans le cadre des procédures judiciaires en cours, où aucune preuve tangible n'a été trouvée à leur encontre, le principe de la présomption d'innocence, universellement reconnu dans toute justice moderne, leur soit garanti. De plus, la restitution de leurs passeports s'impose.

Excellence Monsieur le Secrétaire Général, comme vous le savez, le fond du problème demeure l'établissement d'un calendrier électoral consensuel, tel que proposé par la CEDEAO, le retour en toute sécurité des exilés politiques, la conduite d'enquêtes sur les disparitions forcées et la libération de tous les détenus politiques.

Le CNRD n'a respecté aucun engagement, ni la charte de la transition, ni les promesses faites par le président de la transition. En conséquence, nous protestons contre ces méthodes antidémocratiques d'un autre temps, qui font considérablement reculer la démocratie et les valeurs qu'elle porte, dans un pays qui n'en a déjà que trop souffert. Nous nous insurgeons contre de telles pratiques qui n'honorent ni l'Afrique en matière de démocratie et de droits de l'Homme, ni la République de Guinée, encore moins les principes et valeurs auxquels nous croyons et auxquels les citoyens guinéens, dans leur immense majorité, ont adhéré.

En vous remerciant pour toutes les diligences que vous voudrez bien entreprendre à cet effet, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Secrétaire Général, l'expression renouvelée de ma haute et sincère considération.

Cordialement,