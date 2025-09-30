Tunisie: Logement au pays - 20 % des habitations restent vides

Le nombre de logements en Tunisie a été multiplié par quatre, passant de 1 021 800 unités à plus de 4 millions entre 1975 et 2024. Parmi ce total, 80,7 % des logements sont habités, tandis que 19,3 % sont vacants, selon une note intitulée « Flash Logements », publiée par l'Institut National de la Statistique (INS).

Entre 2014 et 2024, le parc immobilier s'est accru de 975 700 logements, contre 3 289 900 unités recensées en 2014. Cela représente une hausse moyenne nette de 97 600 logements par an. Le recensement de 2024 a dénombré 3 095 900 logements en milieu urbain (72,6 %), contre 1 169 800 en milieu rural (27,4 %).

Selon l'INS, la tendance était inverse en 1975, puisqu'on comptait alors 557 300 logements ruraux contre 464 500 urbains. C'est à partir de 1984 que le nombre de logements urbains a dépassé celui des logements ruraux, et depuis, l'écart n'a cessé de se creuser.

Sur la période intercensitaire 2014-2024, c'est le gouvernorat de Nabeul qui a enregistré la plus forte augmentation, avec 85 100 nouveaux logements, suivi de près par Sfax avec 80 900 unités. D'importantes hausses ont également été observées à Sousse (78 600 logements) et à Tunis (61 700).

À l'inverse, les plus faibles progressions ont été constatées à Tozeur, qui n'a gagné que 7 500 logements, ainsi qu'au Kef (11 900) et à Siliana (13 300).

S'agissant du type d'habitat, les données montrent que le logement jumelé ou à étage jumelé est le plus répandu à l'échelle nationale, représentant près de la moitié des habitations (49,1 %). Les villas ou duplex arrivent ensuite avec 26,1 %. Les logements traditionnels comme les houch, dar arbi et borj représentent encore 15,9 % du parc. Les appartements restent minoritaires (8,4 %), tandis que les logements rudimentaires sont très rares (0,5 %).

Concernant le mode d'occupation, l'Institut indique que 3 440 207 logements sont occupés au moment du recensement. Ces logements représentent 80,7 % de l'ensemble du parc : 82,4 % en milieu urbain et 75,9 % en milieu rural.

Deux autres catégories de logements sont également significatives : d'une part, les logements secondaires ou mis à la disposition de ménages résidant à l'étranger (383 100 unités) ; d'autre part, les logements vacants (424 900 unités). Ces deux catégories représentent respectivement 9 % et 10 % du total.

La quasi-totalité des logements en Tunisie sont raccordés à l'électricité

Par ailleurs, les données nationales montrent que les logements d'une seule pièce ne représentent que 2,8 % de l'ensemble, contre 7,3 % pour ceux de cinq pièces et plus. Les logements de trois pièces sont les plus courants (46,6 %), suivis de ceux à quatre pièces (25 %) et à deux pièces (18,3 %).

La structure des logements a profondément évolué depuis 1975. À l'époque, les logements d'une seule pièce représentaient 40,9 % du total. Cette proportion a chuté à seulement 2,8 % en 2024. Inversement, les logements de trois et quatre pièces ont vu leur part croître continuellement sur la période 1975-2024, traduisant une nette amélioration des conditions de vie des ménages tunisiens.

Concernant la superficie, la comparaison entre 2014 et 2024 révèle une nette amélioration. Les habitations tendent désormais vers des tailles moyennes. La part des logements de moins de 50 m² est en recul, tandis que celle des logements compris entre 50 m² et 199 m² progresse. En revanche, on observe une baisse de la part des logements de grande superficie (plus de 200 m²) par rapport à 2014.

Du point de vue des matériaux de construction, le recensement montre une prédominance quasi totale de la pierre, de la brique, de la dalle et du béton : 99,8 % des logements ont leurs murs et toits réalisés à partir de ces matériaux, en milieu urbain comme rural.

Électricité, eau, assainissement : des disparités entre villes et campagnes

En matière d'équipements de base, la quasi-totalité des logements en Tunisie sont raccordés au réseau électrique : 97,7 % au niveau national, dont 97,9 % en milieu urbain et 97 % en milieu rural.

S'agissant de l'accès à l'eau potable, la SONEDE alimente 96,3 % des logements urbains, mais seulement 61,4 % des logements ruraux. En moyenne, 87,3 % des logements du pays sont raccordés à ce réseau.

Le réseau d'assainissement géré par l'ONAS couvre 82 % des logements en milieu urbain, mais à peine 8 % en milieu rural, ce qui correspond à une couverture nationale de 62,9 %.

Enfin, l'usage de l'énergie solaire reste marginal : seuls 3 % des logements en bénéficient, avec un léger avantage pour le milieu urbain (3,5 %) par rapport au milieu rural (1,4 %).