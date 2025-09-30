Tunisie: Exonération fiscale de 4 ans pour les nouvelles entreprises - Conditions et échéances

Les nouvelles entreprises créées en 2024 ou 2025 peuvent bénéficier d'un avantage fiscal important, consistant en une exonération totale de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour une durée de quatre ans. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre des politiques publiques de soutien à l'investissement, vise à stimuler la création d'entreprises dans des secteurs jugés prioritaires pour le développement économique du pays.

Intervenant ce mardi 30 septembre 2025 sur les ondes de la Radio Nationale, Nesrine Riahi, membre de l'Ordre des Experts-Comptables de Tunisie, a rappelé que cette exonération s'adresse à toute entreprise nouvellement créée, qu'il s'agisse de personnes physiques, de sociétés ou d'entreprises individuelles. Elle a précisé que le dispositif concerne exclusivement les activités exercées dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des technologies, des énergies renouvelables ainsi que des services.

La date limite pour bénéficier de cet avantage fiscal a été fixée au 31 décembre 2025. Au-delà de cette échéance, aucune demande ne pourra être prise en compte, sauf en cas de prolongation décidée par les autorités compétentes. L'experte-comptable a ainsi invité les porteurs de projets à ne pas attendre le dernier moment pour entreprendre les démarches nécessaires.

Parmi les conditions exigées, l'entreprise doit avoir déposé une déclaration d'investissement auprès des services compétents au cours des années 2024 ou 2025. Elle doit également avoir démarré effectivement son activité dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de cette déclaration. Enfin, la tenue d'une comptabilité conforme à la législation tunisienne est requise pour pouvoir bénéficier de l'exonération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nesrine Riahi a insisté sur l'intérêt de cette mesure pour accompagner les initiatives privées, alléger les charges fiscales au démarrage de l'activité et renforcer la dynamique économique, en particulier dans les secteurs stratégiques pour l'avenir du pays.