Tunisie: 'La Caisse des Dépôts et Consignations, un point noir de l'économie nationale', affirme le deputé Badreddine Gamoudi

Le député à l'Assemblée des représentants du peuple, Badreddine Gamoudi, a qualifié ce mardi 30 septembre 2025 la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) de "point noir dans l'histoire de l'économie nationale", appelant à l'ouverture urgente d'un dossier qu'il juge sensible et opaque.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, le député a insisté sur l'importance de faire toute la lumière sur la gestion de cette institution financière publique, qu'il accuse d'être entachée par des pratiques de corruption graves.

Gamoudi affirme avoir remis depuis 2024 plusieurs documents et preuves au parquet, détaillant des irrégularités majeures, mais regrette l'absence de suivi judiciaire à ce jour.

Parmi les accusations portées : octroi de prêts importants à des familles influentes sans garanties réelles, financement d'entreprises pour l'acquisition de biens confisqués dans des conditions douteuses, suspicion de manipulation dans les processus de recrutement et transferts financiers massifs vers des sociétés d'investissement non justifiés.

Le député appelle à l'ouverture complète de ce dossier et à la tenue responsables de toutes les parties impliquées, quelle que soit leur influence.

Dans un second temps, il souligne la nécessité de réhabiliter la Caisse des Dépôts et Consignations, afin qu'elle retrouve son rôle légitime de moteur de soutien à l'économie nationale, loin des intérêts privés et des dérives de gestion.