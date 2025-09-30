Tunisie: L'Espérance de Tunis proteste officiellement contre l'arbitrage

30 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La direction de l'Espérance Sportive de Tunis a adressé ce mardi une correspondance officielle et urgente à la Direction Nationale de l'Arbitrage. Le club y exprime sa vive protestation contre plusieurs décisions arbitrales jugées injustes, survenues lors des dernières journées du championnat.

Dans sa lettre, le club de Bab Souika appelle les responsables de l'arbitrage à davantage de vigilance dans la désignation des arbitres pour les prochaines rencontres. L'Espérance estime que certaines erreurs d'arbitrage récentes ont directement influencé le cours des matchs, et redoute que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir.

La direction espérantiste appelle à des mesures concrètes pour garantir l'équité et la régularité des compétitions nationales.

Par ailleurs, le Club Africain a également publié ce jour un communiqué similaire, dénonçant lui aussi certaines décisions arbitrales contestées.

Lire l'article original sur La Presse.

