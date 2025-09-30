Tunisie: Un médicament pourrait traiter les premiers stades de l'Alzheimer

30 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

De nouvelles études scientifiques ont révélé la possibilité de produire, dans les prochaines années, un médicament destiné à traiter les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, a indiqué la présidente de l'Association Alzheimer Tunisie, Leïla Alouane.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer (21 septembre), l'intervenante a précisé que ce médicament pourrait stopper la dégénérescence du cerveau à l'origine de la maladie.

Selon Alouane, en Tunisie, le diagnostic de cette pathologie s'est nettement amélioré mais il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre réel de personnes atteintes par l'Alzheimer sachant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) évoque un nombre de 80 mille cas diagnostiqués dans le pays.

"L'Alzheimer est souvent détecté tardivement, parfois entre 10 et 20 ans après l'apparition des premiers symptômes, tels que les troubles de mémoire et les changements de comportement", a-t-elle ajouté.

Elle a, par ailleurs, souligné l'importance de la prévention qui repose sur une bonne hygiène de vie avec une alimentation saine, une activité physique régulière et une stimulation intellectuelle.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.