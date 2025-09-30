Tunisie: Un médicament pourrait traiter les premiers stades de l'Alzheimer

De nouvelles études scientifiques ont révélé la possibilité de produire, dans les prochaines années, un médicament destiné à traiter les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, a indiqué la présidente de l'Association Alzheimer Tunisie, Leïla Alouane.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer (21 septembre), l'intervenante a précisé que ce médicament pourrait stopper la dégénérescence du cerveau à l'origine de la maladie.

Selon Alouane, en Tunisie, le diagnostic de cette pathologie s'est nettement amélioré mais il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre réel de personnes atteintes par l'Alzheimer sachant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) évoque un nombre de 80 mille cas diagnostiqués dans le pays.

"L'Alzheimer est souvent détecté tardivement, parfois entre 10 et 20 ans après l'apparition des premiers symptômes, tels que les troubles de mémoire et les changements de comportement", a-t-elle ajouté.

Elle a, par ailleurs, souligné l'importance de la prévention qui repose sur une bonne hygiène de vie avec une alimentation saine, une activité physique régulière et une stimulation intellectuelle.