Afrique: L'UNESCO inaugure le premier Musée virtuel mondial des biens culturels volés

L'UNESCO a inauguré lundi, à l'occasion de la conférence MONDIACULT 2025 organisée à Barcelone (Espagne), le tout premier Musée virtuel des biens culturels volés à l'échelle mondiale. Cette initiative vise à protéger le patrimoine commun de l'humanité et à lutter contre le pillage et le trafic illicite d'objets culturels.

Grâce à des technologies innovantes telles que la modélisation 3D et la réalité virtuelle, ce musée virtuel permet de reconstituer et de présenter numériquement des objets culturels volés sélectionnés par les États membres. La plateforme propose également des récits, des contenus pédagogiques ainsi que des témoignages de communautés touchées, afin de mettre en lumière la valeur culturelle et historique de ces biens. Une salle dédiée aux cas de restitutions réussies illustre en outre l'importance des bonnes pratiques et de la coopération internationale dans ce domaine.

Le musée réunit pour l'instant plus de 200 biens culturels volés, allant d'artefacts historiques et d'éléments architecturaux à des inscriptions et monnaies anciennes, en passant par des instruments de musique, des livres rares, des manuscrits et des archives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les pièces exposées figurent également quatre arhats en bronze dérobés en Chine, tous datant de la dynastie Ming et présentant chacun des caractéristiques distinctes.