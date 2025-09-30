Afrique de l'Ouest: UMOA - La BCEAO mise sur PI-SPI pour booster l'inclusion financière

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a officiellement lancé ce mardi, à son siège de Dakar, la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI)

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a inauguré ce mardi, à son siège de Dakar, la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI). Présidée par le ministre sénégalais des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, la cérémonie marque un tournant décisif pour la modernisation du système bancaire et financier de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Une infrastructure régionale au service de l’inclusion

Présentant ce nouvel outil, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a souligné qu’il s’agit d’« une infrastructure régionale de paiement conçue et opérée par la Banque Centrale », permettant d’envoyer et de recevoir des fonds en temps réel entre banques, institutions de microfinance, émetteurs de monnaie électronique et établissements de paiement.

Disponible 24h/24 et 7j/7, la plateforme vise à simplifier les transactions pour les citoyens de l’UEMOA, tout en renforçant la sécurité et l’interopérabilité des paiements numériques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

PI-SPI s’inscrit dans la stratégie de la BCEAO de devenir une « banque centrale innovante et résiliente au service des populations et du développement durable des économies ».

Selon Jean-Claude Kassi Brou, « PI-SPI est une plateforme régionale unifiée de paiement instantané, pensée pour tous. Elle efface les frontières entre banques, institutions de microfinance et établissements de paiement, afin que chacun puisse envoyer ou recevoir de l’argent, simplement, à tout moment. »

Objectifs : modernisation et compétitivité

La BCEAO poursuit plusieurs ambitions avec cette innovation à travers la Modernisation qui offrira une solution numérique adaptée aux besoins actuels des usagers ; l'Interopérabilité qui consistera à connecter l’ensemble des acteurs financiers de l’Union ; l'Inclusion qui rendra les paiements électroniques accessibles à tous, notamment via le mobile; la Digitalisation qui facilitera les paiements pour les ménages, les commerçants et les administrations et enfin la Compétitivité qui favorisera l’innovation et réduira les coûts de services.

Malgré les progrès des services financiers numériques dans l’UEMOA, l’écosystème reste marqué par la fragmentation, des frais élevés, une fraude persistante et une adoption limitée par les commerçants. Résultat : la majorité des transactions se font encore en espèces.

PI-SPI veut inverser la tendance en offrant une solution commune, moderne et inclusive. Plus de 80 institutions financières sont déjà engagées dans les huit pays de l’Union.

Des bénéfices pour tous

Le Gouverneur Kassi-Brou n'a pas manqué de détailler les avantages de la nouvelle plateforme PI-SPI qui sera bénéfique à l’ensemble des acteurs de l’écosystème financier. Pour le grand public, elle garantit des paiements instantanés et gratuits entre particuliers, tout en renforçant la sécurité et en donnant plus d’autonomie dans la gestion des transactions.

Les commerçants et entreprises bénéficient d’encaissements rapides, d’une réduction des coûts liés aux terminaux, d’un accès élargi à la clientèle et d’une digitalisation accrue de leurs chaînes de valeur. Les États, de leur côté, voient s’améliorer la collecte des recettes publiques grâce à une meilleure transparence des opérations et à la réduction des risques de fraude et d’évasion fiscale.

Enfin, les développeurs disposent d’une plateforme ouverte avec des API standardisées, offrant un cadre favorable à l’innovation et au développement de nouveaux services fintech.

Pour le ministre Cheikh Diba, « le lancement de PI-SPI traduit l’aboutissement d’une vision commune, celle d’un écosystème financier plus inclusif, plus dynamique et répondant aux besoins des populations de l’UEMOA ».

M. Djiba s'est dit très attentif au potentiel offert par cette nouvelle plateforme en matière d’innovation pour nos jeunes entrepreneurs dans le domaine des fintech. Il s’agit d’un secteur qui porte de grandes ambitions et dont le dynamisme est nécessaire à la vitalité de nos économies.

Au regard de ces nombreux enjeux, il a exhorté à toutes les parties prenantes à jouer pleinement leur rôle pour une adoption massive de cette nouvelle infrastructure.

Avec cette plateforme, la BCEAO ambitionne de faire du paiement numérique un réflexe quotidien et d’accélérer l’intégration économique régionale.

La cérémonie s’est achevée par une transaction symbolique réalisée par le gouverneur de la BCEAO sur la nouvelle plateforme. Effectuée en moins de dix secondes, elle a illustré de manière concrète la rapidité et l’efficacité de ce nouvel outil de paiement.