Ile Maurice: Exposition de l'héritage au jardin de Pamplemousses

À l'occasion du 125e anniversaire de la naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), père fondateur de la nation mauricienne, une exposition baptisée «Legacy Exposition» est organisée au Jardin botanique de Pamplemousses. Du 18 septembre au 2 octobre, cet évènement célèbre l'héritage de celui qui a façonné l'Indépendance, les réformes sociales et la vision moderne du pays. Après cela, l'exposition se tiendra en ligne.

Cette initiative met en lumière la vie et l'oeuvre de SSR à travers une collaboration artistique entre la Mauritius Art Society (MAS) et l'Ancienne Colonie d'Art (ACA). L'objectif est de rendre hommage à ses contributions en mêlant art, histoire et nature, trois piliers fondamentaux de la vision de l'illustre leader.

L'exposition présente des oeuvres d'art originales, des photographies historiques, ainsi que des installations interactives qui retracent la lutte pour l'Indépendance et les réformes sociales initiées par SSR. Des artistes locaux et internationaux ont été invités à créer des pièces inspirées de sa vie et de son héritage, illustrant la richesse culturelle du pays et la nature luxuriante de l'île.

Ce rassemblement culturel vise également à sensibiliser les jeunes générations à l'importance de préserver cet héritage. «C'est une occasion unique de célébrer la contribution de sir Seewoosagur Ramgoolam, tout en promouvant l'art et la nature comme vecteurs de mémoire collective», déclare un porte-parole de l'organisation.

L'évènement promet d'être une plateforme d'inspiration et de réflexion pour tous, soulignant l'impact durable de SSR sur la société. La «Legacy Exposition» s'inscrit dans une série d'initiatives visant à honorer la mémoire de celui qui a façonné l'avenir du pays.