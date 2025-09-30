Ile Maurice: Anil Kumar Dip libéré sous caution

30 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

L'ancien commissaire de police Anil Kumar Dip a comparu ce mardi 30 septembre devant la cour de Port-Louis Sud dans le cadre de son arrestation dans l'affaire «Reward Money», après une semaine en détention.

Lors de l'audience, la Financial Crimes Commission (FCC) n'a pas objecté à sa remise en liberté conditionnelle. La cour a ainsi ordonné sa libération sous trois cautions de Rs 1 million chacune, assorties d'une reconnaissance de dette.

Des conditions strictes lui ont été imposées, notamment l'interdiction d'interférer avec les témoins et, plus particulièrement, avec les protagonistes de l'affaire. En revanche, le tribunal l'a exempté de l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police pour signifier sa présence.

L'ancien CP fait face à deux accusations provisoires de corruption en vertu de la Prevention of Corruption Act (PoCA) et de la FCC Act. Il rejette les allégations portées contre lui et ses avocats ont déjà déposé un affidavit contestant les charges.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.