Ile Maurice: Anil Kumar Dip libéré sous caution

L'ancien commissaire de police Anil Kumar Dip a comparu ce mardi 30 septembre devant la cour de Port-Louis Sud dans le cadre de son arrestation dans l'affaire «Reward Money», après une semaine en détention.

Lors de l'audience, la Financial Crimes Commission (FCC) n'a pas objecté à sa remise en liberté conditionnelle. La cour a ainsi ordonné sa libération sous trois cautions de Rs 1 million chacune, assorties d'une reconnaissance de dette.

Des conditions strictes lui ont été imposées, notamment l'interdiction d'interférer avec les témoins et, plus particulièrement, avec les protagonistes de l'affaire. En revanche, le tribunal l'a exempté de l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police pour signifier sa présence.

L'ancien CP fait face à deux accusations provisoires de corruption en vertu de la Prevention of Corruption Act (PoCA) et de la FCC Act. Il rejette les allégations portées contre lui et ses avocats ont déjà déposé un affidavit contestant les charges.