Ile Maurice: Un groupe armé sème la terreur et multiplie les agressions

Les régions de Camp-Levieux, Roche-Brunes ainsi de Rose-Hill sont actuellement sous tension. Deux nouvelles agressions, perpétrées le même jour par un groupe d'individus encagoulés et armés, viennent renforcer le climat de peur qui s'est installé dans plusieurs quartiers.

Le premier incident s'est produit en fin d'après-midi, le jeudi 25 septembre. Un vigile de sécurité, habitant Camp-Levieux, raconte avoir entendu des bruits inhabituels dans sa rue. De son balcon, il a aperçu plusieurs personnes - le visage dissimulé par des casques et des capuches, munies de sabres et de sabres japonais. Elles s'en prenaient violemment à un véhicule stationné à proximité.

Lorsque l'habitant a osé leur demander des explications, les agresseurs ont riposté par des insultes avant de pénétrer dans sa cour. Ils ont alors saccagé la porte principale de sa maison ainsi qu'une voiture en réparation dans son garage. Les dégâts matériels sont estimés à environ Rs 100 000. Après leur forfait, les assaillants ont pris la fuite à bord d'une fourgonnette de couleur brune.

Le même jour, dans la soirée, une enseignante domiciliée à Roche-Brunes a été la cible de la même bande. Vers 18 h 30, une dizaine d'individus, cette fois armés de matraques, ont pénétré dans sa cour. Ils ont brisé des vitres, endommagé des portes et détruit une caméra de surveillance avant d'emporter la carte mémoire de l'appareil. Au cours de l'agression, l'un des malfaiteurs a tenté de rassurer la victime en affirmant qu'ils étaient venus «seulement discuter», tout en continuant à causer des dommages.

Dans les deux cas, les victimes affirment pouvoir identifier au moins un membre du groupe. Ils ont rapporté le cas au poste de police de Camp-Levieux, à quelques jours d'intervalle. La police a ouvert une enquête et plusieurs unités ont été mobilisées. Mais aucune arrestation n'a eu lieu à ce jour.

Ces actes viennent s'ajouter à une série d'incidents signalés dans la région ces dernières semaines. Selon les habitants, ce groupe armé sème la terreur à Rose-Hill et ses environs, ciblant tour à tour des domiciles et des véhicules. Les résidents font un appel aux autorités afin d'intensifier la surveillance et de mettre fin à ces agissements avant qu'ils ne dégénèrent davantage.