Ile Maurice: Agressé, dépouillé et menacé devant son épouse

Un entrepreneur de 29 ans et son épouse de 24 ans ont vécu un véritable calvaire dans la soirée du samedi 27 septembre, à Roche-Bois. Le couple s'était rendu chez un proche dans la localité lorsqu'un individu, auprès de qui l'homme devait récupérer de l'argent pour un travail effectué, lui a donné rendez-vous.

Après avoir patienté une trentaine de minutes, l'homme s'est retrouvé face à son client. Une altercation a alors éclaté au sujet d'une dette contractée par ce dernier envers une tierce personne. C'est à ce moment que quatre individus, armés de morceaux de bois, de fil de fer et d'un couteau, ont fait irruption. Ils se sont rués sur l'entrepreneur et l'ont roué de coups, tandis que son client se serait joint à l'agression.

Le groupe s'est ensuite emparé du sac de l'homme, contenant environ Rs 21 000, un iPhone ainsi qu'une montre connectée. Son épouse n'a pas été épargnée puisqu'elle a elle aussi été agressée. Les assaillants ont ensuite menacé de violer la jeune femme si l'homme ne leur remettait pas son mot de passe de MCB Juice. Sous la contrainte, il a obtempéré et une somme de Rs 83 000 a été transférée de son compte vers celui d'un tiers.

Les malfrats ont ensuite conduit le couple chez un individu à Roche-Bois, où ils ont contraint l'entrepreneur à rédiger une déclaration écrite selon laquelle il reconnaissait devoir une dette de Rs 427 000. Ils ont finalement relâché leurs victimes plus tard dans la soirée. Blessés, l'homme et sa femme se sont rendus à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, vers 2 heures du matin, où ils ont reçu les premiers soins. Le montant total du vol est estimé à environ Rs 144 000. Le couple affirme être en mesure d'identifier les agresseurs.

L'entrepreneure a porté plainte au poste de police de Roche-Bois, lundi. La police a déjà ouvert une enquête. Plusieurs unités spécialisées ont été informées et se sont rendues sur les lieux pour les premières constatations.