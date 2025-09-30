Ile Maurice: Football féminin - AS Quatre-Bornes sauve sa saison

AS Quatre-Bornes aura rencontré toutes les peines du monde cette saison. Habituées à jouer les premiers rôles, les Quatrebornaises ont bien failli terminer bredouilles cette saison. Déjà privé de titre de champion au terme de la saison, le club de la ville des fleurs a dû retenir son souffle jusqu'au bout, avant de décrocher la MFA Cup dimanche. AS Quatre-Bornes s'est imposé 1-0 devant Grande-Rivière Sud-Est Wanderers à Trianon.

C'est à l'issue des prolongations que les Quatrebornaises ont pu scorer ce but si précieux. Tout au long de la rencontre, elles ont buté sur la solide défense des Wanderers. Mais mieux armé sur le front de l'attaque, AS Quatre-Bornes a multiplié les incursions sans pouvoir trouver la faille toutefois. Cette victoire devrait permettre à quatre-Bornes d'oublier une saison contrastée qui l'a vu être sanctionnée de trois points après un passage devant la commission de discipline.

Sept succès et une défaite

Rappelons qu'en Super League, Plaisance Spoutnik SC a terminé en tête après huit journées, avec un bilan impressionnant : sept victoires, un revers, 39 buts marqués pour seulement trois encaissés et 21 points. AS Quatre-Bornes a fini à la deuxième place du classement avec sept succès et une défaite, 34 buts inscrits et 18 points. MFA/SLB HPC occupe la troisième place (9 points), devant GRSE Wanderers (7 points) et La Gaulette Shark SC, qui ferme la marche avec un seul point et un différentiel de -43.

En Division One, c'est Pointe-aux-Piments Fire City qui a remporté le titre avec une série remarquable également. Les Nordistes ont obtenu 10 victoires et deux nuls en 12 matchs. Elles ont surtout inscrit 66 buts et n'en n'ont pris que trois.

Au terme de la saison, elles ont décroché 32 points. Mangalkhan SC a terminé avec un point en moins (31 pts) après un parcours similaire et un goal average lui aussi très favorable (68 buts pour, 8 contre). Bambous Young SC a as- suré la troisième place (20 pts), tandis que Pointe-aux-Sables Mates et AFN Belin FC se sont classés respectivement quatrième et cinquième. L'Escalier Omni Sports et Sylvester SC ferment le classement avec 6 et 3 points.