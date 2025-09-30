Ethiopie: Le dialogue régional du Fonds vert pour le climat s'ouvre à Addis-Abeba

Addis Ababa — Le Dialogue régional du Fonds vert pour le climat (FVC) s'est ouvert à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba, réunissant plus de 400 participants de plus de 43 pays.

Cet événement de trois jours, organisé par l'Éthiopie, se déroule sous le thème : « GCF.10 : 10 ans d'impact climatique - Vers une Afrique résiliente : faire progresser les solutions régionales pour l'action climatique, la croissance durable et le développement inclusif ».

Seyoum Mekonen, ministre d'État chargé de la planification et du développement, a officiellement lancé le dialogue, soulignant que l'ambition climatique de l'Éthiopie est profondément ancrée dans ses priorités de développement.

Il a souligné que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui fournit 5 150 MW d'énergie propre, et les 48 milliards d'arbres plantés dans le cadre de l'initiative Green Legacy sont la preuve de l'engagement concret de l'Éthiopie en faveur d'une croissance durable.

M. Seyoum a également exhorté les délégués à s'appuyer sur les résultats du deuxième Sommet africain sur le climat (ACS2), notamment le lancement du Pacte africain pour l'innovation climatique (ACIC) et du Fonds africain pour le climat (ACF), qui présentent l'Afrique comme un fournisseur de solutions climatiques locales.

Catherine Koffman, directrice du GCF pour l'Afrique, a réaffirmé le soutien du Fonds à l'alignement des réformes sur les priorités africaines, tandis que James Murombedzi, de la CEA, a souligné la nécessité de passer de l'« aide » à l'« investissement » dans le financement mondial de la lutte contre le changement climatique.

L'Éthiopie a également proposé officiellement Addis-Abeba comme siège du futur bureau régional africain du FVC, invoquant le statut de la ville en tant que capitale diplomatique du continent, selon le ministère des Affaires étrangères.