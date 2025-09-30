Ethiopie: Les partenaires au développement soutiennent le programme de transformation énergétique du pays

Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien, par l'intermédiaire du ministère des Finances, du ministère de l'Eau et de l'Énergie et de ses principaux services publics d'énergie, ainsi que ses partenaires de développement, dont la Banque mondiale, ont convoqué aujourd'hui une réunion de haut niveau des chefs d'agence (HoA) du Groupe des partenaires de développement (DPG).

Selon le ministère des Finances, l'objectif de cette réunion est d'examiner les progrès significatifs réalisés dans le cadre du programme de réforme du secteur énergétique et de consolider les mesures de collaboration visant à garantir l'accès universel à l'énergie et à positionner l'Éthiopie comme le pôle africain de l'énergie verte.

La réunion, intitulée « Faire progresser la réforme énergétique en Éthiopie », a fourni une plateforme cruciale pour le dialogue entre les hauts fonctionnaires, les ambassadeurs et les partenaires de développement afin d'aligner le soutien sur les priorités nationales et le programme de transformation plus large de l'Éthiopie, y compris la réforme économique locale 2.0 (HGER 2.0).

Ces réformes s'inscrivent également dans le cadre du Pacte national pour l'énergie, approuvé dans le cadre de l'initiative Mission 300 en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui vise à garantir que les priorités nationales de l'Éthiopie soient alignées sur les efforts mondiaux visant à mettre fin à la pauvreté énergétique et à accélérer la transition vers les énergies propres.

La réunion a également permis de faire le point sur le programme ambitieux de réforme du secteur énergétique en Éthiopie et a souligné l'importance stratégique de l'énergie dans la transformation économique et la prospérité partagée.

L'équipe technique chargée de la réforme énergétique a présenté les progrès réalisés dans les principaux piliers du programme de réforme du secteur de l'électricité.

Il s'agit notamment de la réforme tarifaire et de la viabilité financière, où l'Éthiopie est en bonne voie pour atteindre le seuil de rentabilité d'ici 2028 ; de la sécurité énergétique et de la planification au moindre coût, soutenues par l'approbation prochaine d'une nouvelle politique énergétique et d'un plan directeur ; de la performance opérationnelle et de la restructuration institutionnelle, qui améliorent l'efficacité des services publics et la prestation de services ; et de l'accès à l'énergie et à des modes de cuisson propres, avec des engagements visant à atteindre 75 % d'accès à l'électricité et 57,7 % d'accès à des modes de cuisson propres d'ici 2030.

L'Éthiopie considère son secteur énergétique comme essentiel à la transformation économique du pays, servant de base à l'industrialisation, à la création d'emplois et à l'amélioration de la prestation de services. Le Dr Eng. Sultan Wali, ministre d'État chargé de l'eau et de l'énergie, a souligné que la prospérité et la croissance passent par un accès à une énergie suffisante, efficace et abordable.

Le gouvernement éthiopien considère l'énergie non seulement comme une marchandise, mais aussi comme une ressource stratégique essentielle à la croissance nationale et à l'influence régionale.

Le ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, a souligné que la « grande » vision du pays pour ce secteur s'inscrit parfaitement dans sa stratégie de croissance et de développement.

Ethiopian Electric Power (EEP) et Ethiopian Electric Utility (EEU) ont présenté des mises à jour complètes sur les quatre piliers principaux de la réforme du secteur de l'électricité : viabilité financière, sécurité énergétique/planification au moindre coût, performance opérationnelle/restructuration institutionnelle et accès à l'énergie.

La participation du secteur privé est fortement encouragée, et le gouvernement s'efforce d'améliorer les cadres, notamment le programme de partenariat public-privé (PPP). Abebe Gebrehiwot, directeur du PPP au ministère des Finances, a indiqué que 21 projets liés à l'énergie sont en cours d'élaboration, notamment des projets solaires, éoliens et hydroélectriques.

Les partenaires de développement ont exprimé leur soutien sans faille au programme de réformes. Alors que la SFI a mis en avant sa collaboration avec le gouvernement dans le cadre de l'étude diagnostique sur la participation du secteur privé, l'Union européenne (UE) et ses États membres, par le biais de l'approche Team Europe et de l'initiative Global Gateway, ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'électrification, l'efficacité énergétique et la modernisation du réseau électrique.