Maroc: 7e édition du Championnat du monde de nanbudo - L'équipe nationale remporte 69 médailles

L'équipe nationale de nanbudo a remporté un total de 69 médailles (18 or, 22 argent et 29 bronze) lors de la 7e édition du Championnat du monde de nanbudo, dont les épreuves se sont achevées samedi à Casablanca.

L'équipe croate s'est classée deuxième avec 30 médailles (16 or, 8 argent, 6 bronze), suivie de l'équipe camerounaise avec 42 médailles (15 or, 17 argent, 10 bronze).

La Suisse a pris la quatrième place avec 13 médailles (7 or, 5 argent, 1 bronze), devant la Turquie (4 or, 6 argent, 4 bronze), les Emirats arabes unis (3 or, 4 argent, 2 bronze), la France (3 or, 3 argent, 4 bronze) et la Bulgarie (3 or, 1 bronze).

L'Italie a décroché 6 médailles (2 or, 1 argent, 3 bronze), devançant la Russie (2 or, 1 bronze). Le Congo Brazzaville a obtenu une médaille d'argent et une de bronze, tandis que la Côte d'Ivoire a remporté une médaille d'argent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, le président du Comité national de nanbudo Maroc, Abdelali Fahim, a souligné que ce championnat représente un événement sportif d'envergure, marqué par la participation de champions issus de 17 pays et de plus de 150 compétiteurs, précisant que les compétitions se sont déroulées dans une ambiance enthousiaste marquée par un haut niveau technique, grâce à la présence de grands athlètes venus du monde entier.

Dans une déclaration à la MAP, M. Fahim a ajouté que la forte participation des jeunes catégories reflète l'engagement du comité national en faveur de la formation de nouvelles générations de pratiquants, afin de les préparer à monter sur les podiums à l'avenir, garantissant ainsi la pérennité de cette discipline.

Concernant la participation marocaine, il a affirmé que les athlètes nationaux ont démontré un niveau élevé et réalisé de belles performances, comme en témoignent les résultats obtenus, mettant en avant les progrès réalisés par le nanbudo marocain.

Il a également noté que l'organisation a été largement saluée par toutes les délégations participantes, qui ont loué la qualité de l'événement et l'hospitalité marocaine.

De son côté, le président de la Fédération internationale de nanbudo, Arnaud Nkamhoua, a affirmé que l'organisation de cette édition à Casablanca témoigne de la place du Maroc en tant que destination internationale dans cette discipline, notant que les compétitions ont réuni l'élite mondiale dans les épreuves individuelles et collectives, notamment le kata et les différents styles de combat.

Dans une déclaration similaire, il a souligné que la forte participation et la compétitivité élevée reflètent le développement considérable que connaît le nanbudo au niveau mondial, notant que l'équipe marocaine a fait preuve d'une grande capacité, lui permettant d'obtenir des résultats honorables.

Il a également exprimé son appréciation des efforts déployés, notamment l'organisation professionnelle, unanimement saluée par les délégations présentes.

A noter que le Maroc a accueilli cette compétition pour la quatrième fois, après les éditions de 2011, 2017 et 2022, sous l'égide du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, la Fédération internationale de nanbudo et le Comité national de nanbudo Maroc.

Ce championnat, vise à valoriser la place du Royaume en tant que destination sportive mondiale, à renforcer la diplomatie sportive et les échanges culturels entre les peuples, à promouvoir le nanbudo au niveau local et international, et à encourager les jeunes à adopter les valeurs de discipline, de paix et d'harmonie entre le corps et l'esprit.