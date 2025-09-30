Maroc: Youssef Balla - Sous l'impulsion de SM le Roi, le Maroc a fait de la transition énergétique un choix stratégique

Sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a fait de la transition énergétique un choix stratégique, a affirmé l'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, mettant en avant le rôle central du Royaume pour contribuer à transformer la Méditerranée en un espace d'opportunités, d'innovation et de prospérité partagée.

Intervenant lors d'une table-ronde, organisée ce weekend à Olbia, en Sardaigne, dans le cadre du FestMed, salon dédié aux pays riverains du pourtour méditerranéen, sous le thème "Défis et intérêts communs en Méditerranée: Energie, tourisme et connectivité", M. Balla a passé en revue les grands projets structurants portés par le Maroc aux niveaux national et régional parmi lesquels la centrale solaire Noor et les parcs éoliens de Tarfaya et de Tanger.

Le diplomate a, dans ce cadre, précisé qu'aujourd'hui, près de 42% du mix énergétique marocain est vert, avec l'objectif d'atteindre 52% d'ici 2030, affichant l'ambition du Maroc en matière d'hydrogène vert, avec une feuille de route prévoyant la production de 14 TWh d'ici 2030 et le lancement de six grands projets évalués à 30 milliards d'euros.

M. Balla a, par la même occasion, assuré que, grâce à des coûts compétitifs, le Royaume est en mesure de devenir un fournisseur naturel de l'Europe.

Au plan touristique, l'ambassadeur a relevé que le Maroc dispose d'"une offre unique" alliant villes impériales, Sahara, montagnes et littoraux, et qu'il mise désormais sur de nouveaux créneaux tels que le tourisme médical, numérique et cinématographique.

Pour M. Balla, la Coupe du monde FIFA 2030, organisée conjointement avec l'Espagne et le Portugal, constituera indéniablement une occasion historique pour renforcer l'attractivité et la visibilité de l'ensemble de la région méditerranéenne.

Il a, à cet égard, plaidé pour l'adoption d'une charte méditerranéenne pour un tourisme durable et responsable qui préserve le patrimoine méditerranéen commun.

S'agissant de la connectivité, le diplomate a mis en avant le succès du port Tanger Med, aujourd'hui le premier d'Afrique et de la Méditerranée, ainsi que les projets structurants du tunnel sous-marin Maroc-Espagne et de l'autoroute numérique euro-africaine.

Il a, en outre, appelé à faire de la Méditerranée "une ressource d'union", mettant l'accent sur la nécessité d'une coopération efficiente pour relever les défis communs que sont le climat, les migrations irrégulières ou encore les tensions géopolitiques.

"Le Maroc est prêt et disposé à travailler avec tous ses partenaires pour faire du bassin méditerranéen un espace de dialogue, d'innovation et de prospérité partagée", a-t-il insisté, tout en soulignant l'importance d'un partenariat équitable articulé autour de trois piliers, à savoir l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe.