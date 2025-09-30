Afrique: Mort tragique de l'ambassadeur sud-africain en France

S.E. M. Nkosinathi Emmanuel « Nathi » Mthethwa est l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en République française

Une terrible nouvelle frappe le gouvernement sud-africain. L'ambassadeur d’Afrique du Sud en France, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, a été retrouvé mort à Paris. Recherché depuis lundi, l’homme politique de premier plan se serait défenestré du 22ᵉ étage d’un hôtel situé près de la porte Maillot.

Selon nos confrères du Parisien, la disparition de Nkosinathi Emmanuel Mthethwa avait été signalée par son épouse, qui avait indiqué avoir reçu un message inquiétant de sa part dans la soirée. Le parquet de Paris précise que son téléphone avait borné pour la dernière fois lundi, vers 15 heures, dans les environs du bois de Boulogne (XVIᵉ arrondissement).

Pour l’heure, ni les chefs d’État français ni sud-africain n’ont réagi publiquement à cette tragédie. Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les autorités françaises et confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la police judiciaire parisienne afin de découvrir s’il s’agirait d’un assassinat ou d’un suicide.

Rappelons que le samedi 27 septembre 2025, une cérémonie de dépôt de gerbe s’est tenue au Mémorial National sud-africain de Delville Wood, à Longueval, en hommage aux soldats sud-africains tombés au combat. Organisé par l’ambassade d’Afrique du Sud en France, l’événement a réuni élus locaux, représentants d’organismes mémoriels, membres de la diaspora et amis de l’Afrique du Sud. Cette commémoration s’est également inscrite dans le cadre des célébrations du Mois du Patrimoine, mettant en valeur la richesse et la diversité culturelle sud-africaines, comme en témoignait le dernier message publié sur la page Facebook officielle de l’ambassade.

Originaire de la province du Natal, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa était une figure éminente de l’African National Congress (ANC). Député en 2002, il a été ministre de la Sûreté et de la Sécurité de 2008 à 2009, puis ministre de la Police sous le gouvernement de Jacob Zuma à partir de 2009.

Le 25 mai 2014, il est nommé ministre des Arts et de la Culture avant d’assurer par intérim les fonctions de ministre des Services publics et de l’Administration de mars à septembre 2015.

De 2019 à 2023, il occupe le portefeuille des Sports, des Arts et de la Culture. Parallèlement, entre 2007 et 2022, il a siégé au Comité exécutif national (NEC) de l’ANC, principal organe de décision du parti entre deux conférences, ainsi qu’au Comité national de travail (CNUD).

Si son départ est une grande perte pour son pays et pour le gouvernement de Ramaphosa, il faut dire que c’est surtout un moment très difficile pour sa famille, qui est profondément touchée par cette perte inexplicable jusqu'à présent.