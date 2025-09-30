Le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, poursuit sa tournée prodigieuse à travers l'ensemble des régions et provinces du Royaume, tournée qui s'inscrit dans le cadre du chantier organisationnel et structurel en perspective de la tenue du 12ème Congrès du parti mais aussi des prochaines échéances électorales.

Ainsi le dirigeant ittihadi a présidé le samedi 27 septembre 2025 les travaux du 7ème Congrès provincial de Marrakech sous le thème : «Pour Marrakech la mondiale avec une élite compétente et une justice spatiale».

Driss Lachguar, après avoir lancé un appel aux partis de la gauche les invitant à la coordination et la concertation pour établir un programme clair et bien déterminé qui réponde aux attentes des Marocains tout en étant rivé sur l'avenir, a mis l'accent sur l'impératif de concevoir des issues précises aux difficultés et problèmes qu'endure la population tels que le soutien social, la santé et l'enseignement, entre autres.

« Cela signifie que la compétition entre les partis doit s'appuyer sur un programme clair et précis permettant aux Marocains de saisir les différences politiques entre l'approche libérale et le projet de gauche par le biais de réponses bien réfléchies », a-t-il martelé.

A cet égard, le Premier secrétaire de l'USFP a mis en avant que la compétition doit être axée sur un programme clair et précis. « Je lance, aujourd'hui un appel à la totalité de la gauche à la coordination et la concertation par le biais d'un programme précis qui réponde clairement aux attentes des Marocains », a-t-il clamé en réclamant des dirigeants des formations politiques de gauche de passer outre le passé et les positions isolées et de débattre de l'avenir et suggérer la forme de gouvernance à même de favoriser le salut du pays et nous rassurer quant à l'avenir de la patrie et de nos enfants.

« Nous sollicitons que l'on se mette ensemble autour de la table de manière égale pour présenter au peuple marocain le projet de l'espérance », a-t-il conclu son appel adressé précisément aux formations politiques de gauche.

D'autre part, concernant toujours les prochaines échéances électorales, Driss Lachguar a mis l'accent sur la nécessité de se conformer aux orientations Royales en multipliant les concertations pour le développement du système électoral de manière à assurer l'impartialité, soulignant à cet égard que cela débute par les listes électorales qui doivent être préparées en vertu des outils auxquels fait recours le ministère de l'Intérieur, à savoir l'état civil, la carte nationale d'identité, le casier judiciaire, outre le numéro électoral du citoyen...

Dans cette même veine, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a également mis en avant l'importance du découpage électoral en matière de garantie du caractère transparent, neutre et démocratique, en précisant que cela nécessite un découpage effectué selon une règle uniforme.

Driss Lachguar a alerté, dans ce sillage, que si l'on maintient l'actuel découpage, les élections seront favorables à la persistance de l'incursion et contreviendront à l'action des partis historiques aux importants prolongements populaires, ajoutant que « nous ne sommes point nihilistes et nous sommes convaincus de l'accumulation des efforts déployés depuis l'indépendance du pays. Toutefois, aucune partie ne peut se prévaloir des résultats car il s'agit des fruits du déploiement des Marocains, du mouvement national et de la lutte des partis démocratiques et des institutions du pays. Et c'est précisément ce qui a généré la sérénité, la sécurité et la stabilité. A cet effet nous nous devons d'être fiers de notre unité et notre stabilité », s'est-il félicité.

Là-dessus, le dirigeant ittihadi a appelé également à l'adoption de dispositions garantissant l'usage équitable des moyens de communication tout au long du prochain processus électoral, eu égard au péril du recours à l'intelligence artificielle et son impact quant à la neutralité et la transparence.

Sur le plan international, Driss Lachguar a observé que « le monde vit une situation d'incertitude... La conjoncture mondiale actuelle pousse à s'interroger sur la direction qu'emprunte le monde avec « une instance internationale indigente et passive ... », allusion faite à la passivité devant le génocide israélien à Gaza...

Le Premier secrétaire de l'USFP a souligné tout de même le vote onusien largement favorable à l'établissement de l'Etat de Palestine assurant l'influence des gouvernements et la prévention contre tout repli susceptible d'atténuer ce processus.

Quant à la Cause nationale, Driss Lachguar a clamé : « Nous ne pouvons plus patienter devant un éventuel prolongement de ce dossier qui doit absolument être clos d'autant que nous disposons d'un immense soutien international, une majorité favorable au sein du Conseil de sécurité ».

Dans cette veine, le dirigeant usfpéiste a ajouté qu'il est temps de réclamer, du Conseil de sécurité, une décision franche et claire. « Nous revendiquons à cet effet de tous les partis politiques et organisations avec lesquels nous entretenons des relations de partenariat mais aussi des pays ayant exprimé leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté marocaine qu'ils illustrent cette position par le retrait de notre dossier du comité spécial des 24».