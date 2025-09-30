Maroc: L'amélioration des prestations consulaires au centre d'une rencontre avec les Marocains de New York

L'amélioration des services consulaires pour les membres de la communauté marocaine résidant dans la grande région de New York a été au centre d'une rencontre de communication organisée, samedi, à l'initiative du consulat général du Royaume dans la métropole américaine.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité au profit des Marocains du monde, a été l'occasion d'écouter les préoccupations et les attentes des membres de la diaspora établis à New York et dans les Etats voisins.

Intervenant à cette occasion, le consul général du Maroc, Mohamed Ait Bihi, a rappelé la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les Marocains du monde.

Il a relevé qu'en droite ligne des Hautes Orientations Royales, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, oeuvre à l'amélioration des prestations consulaires dans le cadre de sa politique de proximité, notamment à travers la numérisation des services ou encore l'élargissement du réseau consulaire à travers le monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est dans cette perspective que s'inscrit la rencontre de communication avec les Marocains résidant dans la grande région de New York et les Etats voisins, a noté M. Ait Bihi, soulignant que l'action du consulat général du Maroc ne se limite pas aux seuls services consulaires mais continuera d'organiser des événements visant à rapprocher davantage la communauté marocaine de sa culture d'origine, ainsi que de la dynamique de développement tous azimuts que connaît le Royaume dans différents domaines.

Il s'agit aussi de poursuivre la coopération et la coordination avec l'ensemble des composantes de la communauté marocaine pour plus de mobilisation en faveur de la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et les constantes nationales, a-t-il dit, appelant les compétences marocaines à apporter leurs contributions à la marche de progrès enclenchée sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Prenant la parole à cette rencontre, plusieurs membres de la communauté marocaine établie dans la grande région de New York ont exprimé leur attachement à la mère patrie et leur disposition continue à contribuer à la dynamique de développement en cours dans le Royaume.

Ils ont, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance de poursuivre l'amélioration des services fournis aux Marocains établis aux Etats Unis et de veiller au renforcement de la composante culturelle pour la transmettre aux générations montantes et futures, tout en appelant à nouer des partenariats dans ce sens et à tenir des rencontres régulières avec les MRE.

Cette rencontre de communication a connu la participation de plusieurs compétences marocaines, notamment dans les domaines de la culture, de la recherche scientifique, des sports et des médias, outre des acteurs de la société civile.