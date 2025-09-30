Maroc: Casa à l'heure de la 11ème édition des Rencontres chorégraphiques de Casablanca

La onzième édition des Rencontres chorégraphiques de Casablanca se tiendra du 1er au 5 octobre, a annoncé la compagnie Col'jam.

Ce grand événement dans le domaine de la danse contemporaine, organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Jeunesse, s'inscrit dans une dynamique ambitieuse alliant création, formation et participation communautaire, et porte une vision artistique ouverte et ambitieuse, indique un communiqué des organisateurs.

Cette compagnie, fondée et dirigée par les chorégraphes Ahlam El Morsli et Wajdi Gagui, a développé, depuis plus de seize ans, une dimension artistique qui allie racines locales et ouverture internationale, en combinant création artistique, engagement social et transmission du savoir, relève le communiqué.

Cette édition sera marquée par le lancement de l'Arab Dance Platform", une initiative unique visant à mettre en lumière l'art de la danse dans la région.

Cette plateforme s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large visant à valoriser la création chorégraphique arabe. Elle vise également à faire de Casablanca un pôle culturel majeur dans ce domaine, en renforçant la présence des talents émergents et en encourageant les échanges avec les institutions culturelles internationales.

Le programme de ce festival comprend une vingtaine de spectacles et de performances d'artistes venus de Tunisie, de Palestine, d'Arabie saoudite, du Liban, de Pologne, de Suisse, de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne et du Maroc.

Cette manifestation comprend également une plateforme de danse urbaine pour les jeunes, ainsi que l'organisation d'une danse collective ouverte aux danseurs et au grand public, conformément à son engagement en faveur de la diffusion de la culture. Le festival accordera une attention particulière à la formation, au transfert de compétences et au professionnalisme des artistes marocains, à travers l'organisation de résidences artistiques, de cours pratiques, d'ateliers et de formations intensives tout au long de l'évènement.

Le 3 octobre, une rencontre professionnelle sera organisée pour discuter des moyens de développer le secteur de la danse, avec la participation de partenaires de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, afin de renforcer la coopération culturelle et de jeter les bases de partenariats durables aux niveaux régional et international.

La 11ème édition des Rencontres chorégraphiques de Casablanca sera l'occasion de célébrer la richesse et la diversité de la création chorégraphique contemporaine, dans un esprit d'ouverture, d'échange et d'innovation, conclut-on.