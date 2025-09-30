Maroc: Festival du court-métrage de Marrakech - Appel à renforcer l'accompagnement des jeunes réalisateurs

Des réalisateurs et professionnels du cinéma ont appelé, dimanche à la Cité ccre, à renforcer l'accompagnement des jeunes réalisateurs, dans le cadre d'un panel organisé lors de la 5e édition du Festival du court-métrage de Marrakech.

Ainsi, les panélistes ont plaidé en faveur de la consolidation des programmes de résidences artistiques, estimant qu'ils constituent un levier essentiel pour accompagner les jeunes cinéastes dans le développement de leurs projets.

Ils ont relevé que ces espaces de création permettent aux réalisateurs émergents de bénéficier d'un encadrement artistique et technique adapté, tout en favorisant l'expérimentation et l'écriture.

Les participants ont également souligné l'importance des échanges et de la collaboration internationale, considérant que l'ouverture sur d'autres festivals, réseaux et plateformes peut offrir de nouvelles perspectives de diffusion.

Selon eux, la circulation des oeuvres et des talents demeure un enjeu majeur pour assurer une visibilité accrue aux courts-métrages et encourager les coproductions.

Par ailleurs, les intervenants ont insisté sur la nécessité de fournir un accompagnement structuré, à travers des ateliers, du mentorat et des dispositifs de soutien à la production, affirmant que ces initiatives contribuent à faire émerger de nouvelles voix du cinéma, tout en consolidant des passerelles entre formation, création et professionnalisation.

Initié en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Morocco World News, la Commune de Marrakech, le Centre cinématographique marocain et Marrakchi Made, ce rendez-vous artistique, l'un des rares festivals de cinéma en plein air, s'impose désormais comme l'un des événements phares dédié à la promotion du court-métrage au Maroc.

A travers ses projections en plein air dans des lieux emblématiques de Marrakech tels que le Palais El Badii, le Cyber Park et la mythique place Jemaa El Fna, le festival promet une semaine de découvertes, de rencontres et de célébration du cinéma court dans toute sa diversité.

Pour cette édition, le jury de la compétition nationale est composé de Hicham Lasri, réalisateur et scénariste, Fatima Ezzahra El Jouhary, actrice marocaine, et Bahaa Trabelsi, écrivaine et critique marocaine.