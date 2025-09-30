Angola: Le président João Lourenço rend hommage au journaliste Joaquim Neves

30 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par DC/ART/SB

Luanda — Le journaliste Joaquim Neves, ancien délégué de l'ANGOP à Huambo, a reçu à titre posthume la Médaille commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, catégorie Paix et Développement, des mains du président de la République, João Lourenço.

Le défunt s'est distingué par sa couverture journalistique des moments décisifs de l'histoire récente du pays, notamment la libération de la ville de Huambo dans les années 1990.

En 1984, il a pris la direction de la délégation de l'ANGOP à Huambo et, entre 2007 et 2010, a occupé le poste de directeur provincial de la communication sociale dans cette même province.

Lors de la même cérémonie, Joaquim José Lunga « Cara Podre », commandant légendaire des anciennes FAPLA, a également été honoré à titre posthume pour sa bravoure lors de la défense de la municipalité de Gabela, dans la province de Cuanza-Sul, contre les attaques ennemies.

Dans les années 1980, il commandait l'un des bataillons de la 98e brigade des anciennes FAPLA, stationné à Cubal.

La médaille et le certificat de mérite ont été remis à l'une des filles du défunt.

Parmi les personnes honorées à titre posthume figure José Carlos Ilenga « Explosivo », ancien député et cofondateur du Parti du renouveau social (PRS).

La cérémonie, organisée conformément à la loi n° 2/25 du 18 mars, récompense les personnes physiques et morales qui, au cours des cinq dernières décennies, ont contribué de manière significative à la défense de l'indépendance, à la consolidation de la paix et à la promotion du développement national.

Comme lors des étapes précédentes, la cérémonie comprend la remise de distinctions dans les catégories Indépendance et Paix et Développement, englobant des centaines de citoyens nationaux et internationaux, ainsi que des institutions, des mouvements culturels et des groupes musicaux qui ont façonné l'identité angolaise.

