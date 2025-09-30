Maroc: Banques - Le déficit de liquidité s'allège de 3,37% du 18 au 24 septembre

30 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le déficit de liquidité bancaire moyen s'est allégé de 3,37% à 132 milliards de dirhams (MMDH) durant la période du 18 au 24 septembre 2025, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Ce déficit intervient alors que les avances à 7 jours de Bank Al-Maghrib (BAM) ont reculé de 1,57 MMDH pour s'établir à 58,3 MMDH, souligne BKGR dans sa récente note "Fixed Income Weekly".

Par ailleurs, les placements du Trésor ont diminué, avec un encours quotidien maximal de 13,8 MMDH, contre 16,7 MMDH lors de la période précédente.

En ce qui concerne le taux moyen pondéré (TMP), il s'est maintenu à 2,25%, tandis que le MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) a diminué à 2,187%.

Côté perspectives, BKGR indique que BAM devrait réduire le rythme de ses interventions sur le marché monétaire, en fixant le volume de ses avances à 7 jours à 54,8 MMDH, contre 58,3 MMDH lors de la période précédente.

