Maroc: Lever de rideau à Ouzoud sur la 3ème édition du Festival international du cinéma de montagne

La troisième édition du Festival international du cinéma de montagne s'est ouverte, vendredi soir, à Ouzoud (Azilal), sous le thème "L'ouverture sur les cultures des montagnes et la valorisation du patrimoine naturel et humain de la région".

Organisé à l'initiative de la Fondation Sawt Al Jabal pour le patrimoine et le développement durable, en partenariat notamment avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la région de Béni Mellal-Khénifra et le Centre cinématographique marocain, l'événement ambitionne de faire d'Ouzoud un incubateur de la création cinématographique et un laboratoire pour le développement des cursus de formation dans les métiers du cinéma.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice du festival, Mme Bahija Simo, a fait savoir que l'exploitation de la beauté de la montagne et sa transformation en matière cinématographique contribueront à la mise en valeur de la diversité naturelle et culturelle du Maroc, ainsi qu'à sa promotion en tant que destination touristique mondiale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le cinéma constitue un outil puissant pouvant être utilisé pour renforcer le développement durable dans les zones rurales et montagneuses, à travers l'attraction des productions cinématographiques et télévisuelles, la contribution à l'amélioration des infrastructures, ainsi que la création d'opportunités d'emploi et la qualification des jeunes en vue de leur insertion dans l'industrie cinématographique, a souligné Mme Simo.

Elle a indiqué qu'Ouzoud a connu, ces dernières années, le tournage de trois grands films dans ses célèbres cascades, ainsi que la création d'un musée ethnographique devenu une destination pour les cinéastes et chercheurs du Maroc et de l'étranger. Selon elle, cette dynamique s'est renforcée avec l'appui à la création d'une salle de cinéma locale qui ouvrira de nouvelles perspectives aux passionnés du 7e art.

Le Festival international du cinéma de montagne vise à renforcer la contribution du cinéma au développement économique et social des zones montagneuses, à travers la valorisation des productions de fiction et de documentaires qui prennent la montagne comme espace et thème de création, avec la participation de grandes figures du cinéma venues d'Afrique, d'Europe et d'Asie, contribuant ainsi à rapprocher le cinéma des populations de la région.

Le programme de cette troisième édition comprend une compétition officielle mettant en lice huit films de fiction et documentaires axés sur la thématique de la montagne. Le jury est présidé par l'écrivain et ancien ministre de la Culture, Mohamed Achaari, qui a donné une conférence inaugurale intitulée "Le film comme texte : Réflexions d'un poète".

Cette édition rend hommage au regretté journaliste Ali Hassan, à la réalisatrice et actrice Latifa Aharrar, ainsi qu'à l'acteur et metteur en scène Abdellatif Chaouki, en reconnaissance de leurs parcours et de leurs contributions à la scène artistique nationale.