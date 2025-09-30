Maroc: Botola Pro D1 - Le Wydad et le Raja assurent l'essentiel

Le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile face à la Renaissance de Zemamra par 3 buts à 1, dimanche lors de la troisième journée de la Botola Pro D1 de football.

Les Rouges doivent leur victoire à la réalisation de Mohamed Moufid (30e) et au doublé de Hamza Hannouri (69e, 79e). L'unique but des visiteurs a été inscrit par Mohamed Lafqih (49e).

Quant au Raja de Casablanca (RCA), sous la conduite de son nouveau coach sud-africain Fadlu qui a succédé au Tunisien Chabi, remercié, il a pris le meilleur sur le Difaa El Jadida (DHJ) par 2 buts à 0, dimanche au stade Ahmed Choukri de Zemamra.

Les deux buts de la rencontre ont été marqués par Marouane Lemzaouri (15è, c.s.c) et Ismail Khafi (69è).

Le troisième match disputé dimanche entre le Maghreb de Fès et le COD Meknès s'est soldé sur un nul blanc, rencontre qui a drainé un grand nombre de spectateurs des deux camps au stade de Fès.

A noter que les trois derniers matches comptant pour cette troisième manche de la Botola seront joués ce mercredi : 16h00 : OCS-HUSA, 18h00 : ASFAR-IRT et 20h00 : RSB-USYM.

Ces rencontres ont été ajournées en raison de l'engagement en fin de semaine de l'ASFAR et de la RSB en Ligue des champions d'Afrique et l'OCS en Coupe de la Confédération CAF.