Maroc: La nouvelle liste de Walid Regragui attendue ce jeudi

30 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

L'entraîneur de l'équipe nationale "A" de football, Walid Regragui, tiendra une conférence de presse, jeudi prochain à Salé, pour la présentation de la liste des joueurs retenus pour disputer le prochain match amical face au Bahreïn et face au Congo pour le compte des éliminatoires (groupe E) africaines de la Coupe du Monde-2026.

Cette rencontre avec la presse débutera à partir de 11h00 au Complexe Mohammed VI de Football, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

L'équipe nationale marocaine affrontera son homologue du Bahreïn, en amical, le 9 octobre prochain au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00).

Lors de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), l'équipe nationale s'opposera à son homologue congolaise, le 14 octobre prochain au même stade.

Les Lions de l'Atlas ont validé leur ticket pour la Coupe du monde de football 2026, en dominant le Niger par 5 buts à 0, le 5 courant lors de la 7e journée des qualifications africaines.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.