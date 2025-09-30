Afrique: 10 km International By WeCasablanca 2025 - Victoire de l'Espagnol Elías FIFA et de l'Ethiopienne Likena Ambaw Ayele

L'Espagnol Elías Fifa (chez les hommes) et l'Ethiopienne Likena Ambaw Ayele (chez les dames) ont remporté, dimanche, le titre du "10 km International By WeCasablanca", une course qui a réuni plus de 10.000 participants.

Elías Fifa a remporté cette course, organisée par Casablanca Events & Animation en partenariat avec la commune de Casablanca, en parcourant les 10 km en 27 minutes et 51 secondes. Il a devancé le Kényan Senchura Silas (27 min 53 s), tandis que la troisième place est revenue au Marocain Zine Eddine Ouria (28 min 02 s).

Chez les dames, Likena Ambaw Ayele s'est imposée, avec un temps de 29 minutes et 55 secondes, suivie de la Kényane Chacha Jen Gatty (31 min 32 s), et de sa compatriote Lydia Cheptarus Cheruiyot, qui a bouclé la course en 31 minutes et 33 secondes.

A cette occasion, Elías Fifa a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa joie de remporter cette course, soulignant que l'événement s'est déroulé dans de bonnes conditions, tant sur le plan organisationnel qu'en termes de participation.

De son côté, Likena Ambaw Ayele s'est dite fière de cette victoire, qui constitue, selon elle, un exploit important dans son parcours sportif, tout en saluant la qualité de l'organisation et l'intensité de la compétition.

Pour sa part, le directeur général de Casablanca Events & Animation, Mohamed Jouahri, a affirmé que cette course, couronnée de succès à tous les niveaux, témoigne du statut de Casablanca en tant que pôle du sport urbain.

Et d'ajouter que cette édition s'est distinguée par des performances remarquables, notamment le franchissement de la barre des 30 minutes chez les dames pour la première fois au Maroc, soulignant que l'événement a pleinement atteint ses objectifs sur les plans organisationnel et sportif.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix et cadeaux aux lauréats et lauréates de cette édition, qui a offert au public casablancais l'opportunité d'assister à une compétition réunissant certains des meilleurs athlètes nationaux et internationaux.

Le coup d'envoi de cette manifestation sportive s'est déroulé en présence notamment du wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dades, et de la présidente du Conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili, ainsi que de plusieurs élus et figures du monde sportif.

A travers l'organisation de cet événement, Casablanca réaffirme son engagement en faveur d'une stratégie visant à faire du sport un levier de dynamisation urbaine et une source de fierté collective pour ses habitants, dans la perspective de renforcer son rayonnement aux niveaux national et international.