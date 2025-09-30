Ile Maurice: Le pari de Middlesex Mauritius sur l'innovation et l'employabilité

Middlesex University Mauritius a franchi une étape majeure dans son développement stratégique avec l'inaugu- ration officielle de son nouveau bâtiment, Cat Hill, le vendredi 19 septembre. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, de représentants diplomatiques britanniques, de partenaires institutionnels et de la communauté universitaire.

D'une superficie de 2 300 m², Cat Hill a été conçu pour favoriser l'innovation académique, l'engagement industriel et l'épanouissement des étudiants. L'infrastructure moderne comprend un amphithéâtre high-tech, des salles de cours adaptées à l'apprentissage collaboratif, des espaces flexibles de type hot-desking, ainsi que des laboratoires informatiques, un centre de formation pour dirigeants, des studios de production, et un laboratoire de mécatronique et de robotique conforme aux standards internationaux.

L'ouverture de ce bâtiment marque aussi le lancement de nouvelles formations d'avenir telles que le Bachelor of Engineering Mechatronics & Robotics Engineering, le Bachelor of Science (Hons) Artificial Intelligence & Data Science, ainsi que plusieurs programmes de master en sciences et ingénierie. Objectif : offrir aux étudiants une expérience pratique, alignée sur les besoins actuels et futurs du marché de l'emploi.

Dans le cadre de son expansion, Middlesex University Mauritius a signé des accords de coopération avec Darajapan, Creatair et Wings Robotics, ouvrant des perspectives de stages, de recherche appliquée et de collaborations internationales, notamment avec le Japon. Ces partenariats renforcent la place du campus mauricien en tant que carrefour d'éducation et d'innovation dans la région.

Depuis son implantation en 2009, l'université s'est affirmée comme un acteur incontournable de l'enseignement supérieur local. Elle accueille aujourd'hui plus de 2 000 étudiants de 40 nationalités, offrant un environnement d'apprentissage international. L'employabilité demeure sa priorité : plus de 99 % des diplômés trouvent un emploi, poursuivent leurs études ou créent leur entreprise dans les six mois suivant l'obtention de leur diplôme.

«Cat Hill est bien plus qu'un bâtiment. C'est le symbole de notre mission. Il illustre notre engagement à combiner excellence académique britannique et aspirations mauriciennes», a déclaré la Pr Mari Jansen Van Rensburg, pro vicechancelière et directrice du campus de Maurice, soulignant que cette extension conforte la position de Middlesex Mauritius comme le plus grand établissement privé d'enseignement supérieur de l'île.

Lors de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur a salué la contribution de l'université à la formation du capital humain et au développement du secteur, avant de dévoiler la plaque inaugurale.

Kaviraj Sukon a mis en avant l'importance du nouveau laboratoire de robotique et a annoncé l'introduction prochaine d'un module obligatoire en intelligence artificielle pour tous les étudiants de l'enseignement supérieur, ainsi que de nouveaux cadres réglementaires sur l'intelligence artificielle et les micro-credentials : «Ce labo robotique, c'est ce qu'on voulait. Cela va attirer les étudiants, les chercheurs et il y a plus de monde qui va savoir que Maurice est une destination pour l'enseignement supérieur. Et avec des investissements pareils, on va transformer le pays dans cette voie.»

Avec Cat Hill, Middlesex University Mauritius confirme son rôle de centre d'excellence académique et technologique mais aussi de partenaire stratégique pour le développement socio-économique du pays.