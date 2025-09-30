Afrique: L'UNESCO dévoile une feuille de route pour encadrer l'intelligence artificielle dans le continent

À l’occasion de la conférence du G20 sur l’intelligence artificielle en Afrique, l’UNESCO a dévoilé une série de mesures destinées à soutenir le développement de l’IA sur le continent tout en protégeant les droits humains.

D’après le communiqué de l’organisme publié ce 30 septembre, l’UNESCO prévoit de former 15 000 fonctionnaires et 5 000 juges et procureurs afin de renforcer les capacités des administrations et du secteur judiciaire face aux enjeux de la transformation numérique.

Selon une enquête menée en 2024, 44 % des professionnels de justice utilisent déjà des outils d’IA comme ChatGPT, mais seuls 9 % ont reçu une formation adaptée, un déséquilibre qui pose des risques en matière de protection des droits fondamentaux.

« Aujourd'hui, aux côtés de l'Union africaine et de la présidence sud-africaine du G20, nous travaillons à mettre l'intelligence artificielle au service de l'Afrique. Pour faire en sorte de soutenir une dynamique endogène en Afrique, reposant sur la formation des talents, l'adaptation des institutions et en réponse aux priorités africaines. C'est seulement ainsi que l'intelligence artificielle répondra aux besoins réels des populations », a déclaré Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO.

L’initiative comprend également la formation de 2 000 enseignants et élèves à la programmation via la Youth Coding Initiative, ainsi que l’accompagnement de 30 décideurs éducatifs issus de 15 pays africains. Un incubateur panafricain soutiendra par ailleurs 1 500 chercheurs dans le développement de projets liés à l’IA.

En parallèle, l’UNESCO a présenté un nouvel outil, le Technology Policy Assistance Facility, conçu pour aider gouvernements et chercheurs à élaborer et suivre leurs politiques nationales sur l’IA. Cet outil propose études de cas, formations et répertoire d’experts, et vise à aligner les stratégies africaines avec les standards internationaux.

Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité de l’action de l’UNESCO depuis l’adoption, en 2021, de son cadre éthique mondial sur l’IA, aujourd’hui appliqué par 77 pays, dont 29 en Afrique.