Sénégal: Marché du travail au pays - Une participation en baisse au deuxième trimestre 2025

Au deuxième trimestre 2025, un peu plus de la moitié des Sénégalais en âge de travailler (15 ans ou plus) ont pris part au marché du travail.

Selon les dernières statistiques officielles, rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le taux d'activité s'est établi à 56,5%, enregistrant un recul de 1,1 point de pourcentage par rapport à la même période de 2024 (57,6%).

Cette contraction touche principalement les jeunes, dont le niveau de participation reste limité à 48,2%, bien en dessous de celui des adultes (69%). La fracture de genre demeure également marquée : les hommes participent davantage que les femmes, aussi bien en zone urbaine (65,4% contre 46,4%) qu'en milieu rural (68,3% contre 47,7%).

Le rapport met également en évidence une disparité géographique : la participation est légèrement plus élevée en milieu rural (57,5%) qu'en zone urbaine (55,8%).

Ces chiffres traduisent les défis persistants de l'emploi au Sénégal, notamment pour les jeunes et les femmes, dans un contexte où la dynamique économique peine encore à absorber une main-d'oeuvre en constante progression.