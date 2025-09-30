Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau lève 16,025 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

30 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face aux besoins de financement de son budget, la Guinée Bissau a levé le 29 septembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 16,025 milliards de FCFA à la fin de son émission d'adjudication de bons et obligations du trésor de 350 jours et 3 ans.

Pour les besoins de l'opération, l'émetteur a mis en adjudication un montant de 15 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 16,529 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 110,19%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 16,025 milliards de FCFA et celui rejeté 503 millions de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 96,95%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 8,32% pour les bons et 9,58% pour les obligations.

Le Trésor Public bissau-guinéen s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 septembre 2026. Le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Pour le capital des obligations, l'émetteur compte le rembourser le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 16 septembre 2028. Les intérêts seront versés par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.

