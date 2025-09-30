Tunisie: Le résultat global des sociétés cotées à la Bourse de Tunis affiche une progression de 9,3% au premier semestre 2025.

Le résultat semestriel global au titre de la première moitié de l'année 2025, des 62 sociétés sur 75 cotées à la Bourse de Tunis ayant publié leurs états financiers semestriels, affiche une progression de 9,3% par rapport à la même période de l'année 2024, selon une note établie par la direction de cette Bourse.

Selon cette note, ce résultat global a atteint un montant de 1 600 millions de dinars (MD) contre 1 464MD au premier semestre 2024, soit une augmentation de 136 MD en valeur absolue.

« Sur les 62 sociétés cotées ayant publié leurs états financiers semestriels, 57 ont dégagés des bénéfices et seulement 5 autres ont affiché des résultats déficitaires contre 7 l'année dernière », a laissé entendre l'équipe dirigeante de la Bourse de Tunis.

D'un autre coté, 34 sociétés cotées ont enregistré des résultats en amélioration au titre du premier semestre 2025 par rapport la même période de 2024. Concernant les sociétés qui composent le Tunindex20, elles ont accaparé 79% du résultat semestriel global. La note indique que ce résultat s'est amélioré de 8,6% par rapport à celui du premier semestre 2024, soit un montant global de 1 262MD contre 1 162MD.

Durant le premier semestre de l'année 2025, le résultat de l'ensemble des sociétés composant le secteur financier, qui est le plus représenté avec 29 sociétés cotées, a connu une progression de 7,1% par rapport à la même période de l'année 2024, totalisant ainsi 1 070MD contre 998MD au 30 juin 2024. Les 12 banques cotées ont réalisé un résultat semestriel global de 886MD, en progression de 6,6% par rapport à la même période de l'année 2024. La progression du résultat semestriel a touché 7 banques.

Concernant les 7 compagnies d'assurances cotées, après l'introduction de la BNA Assurances, elles ont affiché un résultat semestriel global en progression de 22,2% pour se situer à 102MD contre 83MD pour le premier semestre 2024.

Pour les 7 sociétés de leasing cotées, le résultat global a progressé de 5,8% par rapport à la même période de l'année 2024 pour atteindre 54MD contre 51MD.

Selon les responsables de la Bourse de Tunis, le résultat global du secteur des services aux consommateurs a connu la meilleure progression soit 60,6%. Dans le même sillage, le résultat semestriel global des 2 enseignes de la grande distribution, cotées en bourse (Monoprix et Magasin General), est positif pour se situer à 1,2MD contre une perte de (-11,9MD) durant la même période de l'année 2024. Le résultat semestriel global des 4 concessionnaires automobiles cotés (hors UADH qui n'a pas publié ses états financiers) a progressé de 36,2%, pour se situer à 84MD contre 62MD durant la même période de l'année 2024.

Quant au secteur des biens de Consommation, il a réalisé une progression de 7% du résultat semestriel global par rapport à la même période de l'année écoulée, tirée principalement par le sous-secteur produits ménagers et de soins qui a augmenté de 14,2%.

Le résultat semestriel global des trois grands groupes opérant dans l'agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a augmenté de 5,1% pour atteindre 288MD contre 274MD durant le premier semestre 2024.

Le résultat semestriel global du secteur des industries a réalisé une augmentation de 15,5%, pour se situer à 58MD contre 50MD durant la même période de l'année 2024.

Pour ce qui est du secteur matériaux de base, la note souligne que le résultat semestriel global a régressé de 14,5% au terme du 1er semestre 2025 pour se situer à 29MD contre 34MD durant la même période de l'année 2024.