Sénégal: Un officiel plaide pour 'un esprit de collaboration' entre populations et FDS

Saint-Louis — L'adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Ba, a insisté mardi sur la nécessité, pour les populations, de développer "un esprit de collaboration" avec les forces de défense et de sécurité pour consolider la paix social et favoriser le développement économique.

"Nous invitons les populations à se rapprocher des forces de défense et de sécurité pour la consolidation de la paix dans notre société et surtout pour le développement économique et social", a-t-il dit.

Il s'exprimait au cours d'un atelier d'échange avec les forces de défense et de sécurité et les populations en vue de la création d'un cadre de dialogue et de concertation.

M. Ba appelle les populations à développer "un esprit de collaboration" avec les forces de défense et de sécurité en vue de contribuer à l'avènement d'une "société de paix".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Babacar Ba, secrétaire général du GRADEC, le Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, a salué la tenue de cette rencontre devant déboucher sur la mise en place d'un cadre de concertation entre populations et FDS.

L'une de ces entités concernées "ne peut aller sans l'autre", en vue de l'avènement d'une "sécurité collaborative".

"Il faut que les populations informent les FDS pour que ces dernières puissent joueur pleinement leur rôle", a-t-il souligné.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d projet "Saxal Jamm", appuyé par l'Union européenne et mis en oeuvre par le consortium constitué dont font partie le GRADEC et l'ONG 3D, oeuvrant pour la démocratie, les droits humains et le développement local.

Le COSCE, le Collectif des organisations de la société civile pour les élections, est également partie prenante de ce consortium d'ONG.

Le collectif des conseils de quartiers, les imams, la presse, le commissaire de Pikine ainsi que d'autres acteurs sociaux ont pris part à cette rencontre qui sera suivie par d'autres dans les régions et à Dakar.