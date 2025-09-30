Sénégal: Fatimata Diallo, icône de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile à Tambacounda

Désignée meilleure infirmière cheffe poste du Sénégal par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Fatimata Diallo est reconnue comme une actrice de la santé modèle qui oeuvre pour l'éradication de la mortalité maternelle et infantile dans la ville de Tambacounda (est).

En cette matinée de fin septembre, le poste de santé d'Afia est particulièrement animé en raison du démarrage de la campagne prévention du paludisme.

A l'entrée du poste comme dans la plupart des artères de cette structure sanitaire de proximité, des jeunes mobilisés pour les besoins de la campagne occupent les lieux.

Au milieu d'un groupe de personnes, se tient une femme de taille moyenne, teint clair, habillée d'un uniforme médical et la tête recouverte avec style et élégance d'un foulard religieux.

Il s'agit de Fatimata Diallo, l'infirmière cheffe de poste d'Afia, un quartier populaire de la ville de Tambacounda.

Un petit "ça va" suffit, puis place au travail. Fatimata n'a pas beaucoup de temps pour les salutations d'usage aujourd'hui.

Un rythme de travail presque quotidien pour cette infirmière modèle qui travaille du lundi au samedi, de 8h à 16h, sans compter la prise en charge de certaines urgences, parfois jusqu'à des heures indues.

"J'ai un logement de fonction juste à côté du poste de santé, ce qui fait que le poste fonctionne presque 24h/24. A titre d'exemple, hier (jeudi 26 septembre), c'est vers 1h du matin qu'on m'a appelée pour la prise en charge d'un patient qui avait fait un choc", raconte-t-elle.

Une infirmière qui a fait tout son parcours à Tambacounda

Fatimata Diallo fait partie des rares fonctionnaires la ville de Tambacounda ayant fait tout leur cursus scolaire et professionnel dans cette région du Sénégal oriental.

Mme Diallo a fait ses premières humanités à l'école primaire Bounama Diallo. Après y avoir décroché l'entrée en sixième, elle rejoint le collège Moriba Diallo, puis le lycée Mame Cheick Mbaye où elle a obtenu, en 2002, le Bac en série S2.

Ce diplôme en poche, elle se présente au concours d'assistant infirmier qu'elle réussit avec brio. Et c'est au Centre régional de formation en santé de Tambacounda qu'elle a subi sa formation.

A sa sortie, elle est affectée à Yaféra, dans le district sanitaire de Bakel.

Après 11 ans de bons et loyaux services dans cette contrée du département de Bakel, elle rejoint Koussanar où elle fait deux ans de service, avant d'être affectée au poste de santé d'Afia en tant qu'infirmière cheffe de poste.

"Vous voyez, donc pour moi, tout s'est passé dans la région de Tambacounda", note-t-elle en affichant un petit sourire.

Mariée et maman de 4 enfants, Fatimata a réussi à allier avec merveille vie conjugale et carrière professionnelle, se construisant au passage une belle réputation dans la région de Tambacounda.

Un engagement contre la mortalité maternelle et infantile

Elle est considérée comme une infirmière modèle dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, une question devenue, au fil du temps, un défi personnel à relever, un combat à gagner.

"C'est un défi qui m'est personnel, parce que récemment nous avons appris une triste nouvelle. Cela concerne une patiente que je suivais jusqu'à terme à mon poste de santé, mais comme la maternité ne fonctionne pas, elle a accouché à l'hôpital régional de Tambacounda. Et malheureusement, deux semaines après, elle a perdu la vie. Et quand je suis allée là-bas et que j'ai vu le bébé, j'étais très anéantie. Cela m'a davantage motivée à redoubler d'efforts pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile", raconte-t-elle, la voix étreinte par l'émotion.

"La lutte contre la mortalité maternelle et infantile est un engagement de tout agent de santé qualifié, parce que le fait de perdre la vie en donnant la vie est cruel. Pour le savoir, il faut voir quelqu'un le vivre. C'est pourquoi, tout le personnel ici est en train de lutter contre ce fléau", a-t-elle souligné.

La distinction de Fatimata Diallo en tant que meilleure infirmière du Sénégal n'est donc pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un travail de longue haleine, de lutte pour le bien-être des populations de Tambacounda.

"Je veux être constamment performante"

"C'est un sentiment de surprise, parce que je ne m'attendais pas à cette distinction. Je considère n'avoir fait que mon travail [...], cela dit, cette distinction constitue une source de motivation", commente-t-elle.

Elle s'engage à faire dix fois plus, "pour mériter davantage cette reconnaissance des plus hautes autorités", non sans remercier "tout le personnel du poste de santé d'Afia".

A Tambacounda, le poste de santé d'Afia où Fatimata Diallo officie depuis 2008 couvre une population estimée à 20.021 personnes et polarise quatre quartiers de la ville : Afia, Plateau, Dar Salam et Saré Modou.

La structure sanitaire comprend notamment un dispensaire et une maternité construite par la commune de Tambacounda dans le cadre du Pacasen mais actuellement non fonctionnelle.

Le poste de santé d'Afia est doté d'un personnel de dix employés dont une infirmière cheffe de poste, une sage femme et huit agents communautaires.

Le mission de Fatimata Diallo en tant infirmière cheffe de poste est de mettre en oeuvre les stratégies de prévention, à savoir vacciner les enfants pour qu'ils n'attrapent pas les maladies évitables et mener des campagnes de lutte contre le paludisme.

Sur un autre plan, Fatimata et le personnel mènent des campagnes de sensibilisation pour impulser un changement de comportement à même d'améliorer la santé des populations. A cela, s'ajoutent le volet administratif et la consultation des patients.

Plaidoyer pour l'équipement du poste de santé d'Afia

Dans l'exercice de sa mission, Fatimata Diallo s'arme au quotidien de motivation, de courage et de la volonté de faire constamment des résultats.

"Un de mes médecins-chefs, docteur Amadou Doucouré qui est actuellement au ministère de la Santé, me disait : être performant n'est pas difficile, le plus difficile, c'est d'être constamment performant. Cette phrase m'a beaucoup marquée, et depuis lors, je me suis faite la promesse de relever le défi d'être constamment performante", a-t-elle rappelé.

Fatimata Diallo compte ainsi se donner à fond pour améliorer la santé des populations de la ville de Tambacounda.

Aussi plaide-t-elle pour l'équipement du poste de santé d'Afia dont la maternité n'est pas fonctionnelle depuis son inauguration en mars dernier.

"Ce que nous demandons, c'est l'équipement, des infrastructures sanitaires, notamment la maternité qui n'est pas fonctionnelle [...]. Même si on a le personnel nécessaire, si les infrastructures ne sont pas équipées, nous aurons des difficultés. Heureusement que nos équipes cadres du district et de la région sont à côté de nous pour nous écouter et nous appuyer", souligne-t-elle.

En attendant, elle a tenu à réitérer son engagement à redoubler d'efforts pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile dans la ville de Tambacounda.