Sénégal: Kaffrine - Le président de la ligue régionale de football mise sur la petite catégorie pour préparer la relève

Kaffrine — Le président de la ligue régionale de football de Kaffrine (centre), El Hadji Abdoul Aziz Seck, a dit miser sur l'accompagnement es petites catégories, en vue d'assurer la relève et de donner à la région l'espoir de compter de futurs internationaux.

"Nous miserons sur la petite catégorie. Il faut faire jouer toutes les catégories. C'est la meilleure manière de préparer la relève et, à l'avenir, permettre à Kaffrine de disposer de joueurs qui évolueront au niveau international", a-t-il déclaré.

Il s'entretenait avec des journalistes, lundi, au terme de la finale régionale de la ligue régionale de football de Kaffrine, qui mettait aux prises l'Union sportive de Birkelane et l'AS Bambouck, l'équipe du département de Koungheul.

Cette dernière a remporté le trophée à l'issue de la séance des tirs au but, après un match très disputé.

La finale avait pour parrains d'honneur, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, qui y a été représenté, ainsi que le maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow.

"C'est un sentiment de satisfaction et de fierté qui m'anime par rapport au travail accompli par le comité exécutif. Tout ce qui a été réalisé aujourd'hui, c'est grâce au président Abdoulaye Saydou Sow qui n"a ménagé aucun effort pour la réussite de cette finale", s'est réjoui El Hadji Abdoul Aziz Seck, président de la ligue régionale de football.

De son côté, Abdoulaye Saydou Sow a salué la victoire de l'AS Bambouck et encouragé l'équipe vaincue, l'US Birkelane, avant de magnifier la bonne organisation de la finale et l'engouement de la jeunesse de Kaffrine autour de l'événement.