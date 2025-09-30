Sénégal: Saraya - Un véhicule de transport se renverse dans un cours d'eau

Kédougou — Un véhicule 4x4 de transport commun de marque Toyota s'est renversé mardi dans les eaux d'un cours situé à l'entrée de la commune de Khossanto, suite à des fortes précipitations enregistrées ces deux derniers jours dans cette partie de la région de Kédougou (sud-est) dont certaines routes sont devenues impraticables en raison de la pluie, a appris l'APS d'un témoin.

"Les fortes pluies enregistrées hier [lundi] ont provoqué le débordement du cours situé à l'entrée de Khossanto, rendant impossible toute entrée ou sortie de la localité avant la décrue", a-t-il expliqué à l'APS Kossoro Cissokho, un conseiller technique du maire de ladite commune.

Selon lui, un chauffeur de transport commun a forcé le passage malgré la montée des eaux alors qu'il transportait à bord des passagers dont femmes et des enfants.

"Sous la puissance du courant, le véhicule s'est renversé avec ses passagers dont des femmes et des enfants. Les passagers ont pu être sauvés in extremis grâce à l'intervention rapide des riverains présents sur les lieux", a-t-il témoigné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Kossoro Cissokho a signalé que les fortes pluies enregistrées lundi ont provoqué une montée des eaux, bloquant ainsi la circulation sur l'axe Khossanto-Bembou-Sabodala.

"Il faut que les populations limitent leur déplacement pendant 24/24 ou plus parce que les cours d'eau et les fleuves sont en période de crue", a-t-il alerté.

L'adjoint au préfet du département de Kédougou a alerté dimanche les populations au sujet d'une onde pluvio-orageuse annoncée par la direction de la prévention et de la gestion des inondations.

"On a une onde active qui concerne le Sénégal qui a commencé dans la nuit de dimanche dernier. Elle va durer trois jours", a-t-il lancé dans un entretien avec l'APS, à la suite de l'incident qui s'est produit à Khossanto sur l'axe Bembou-Sabodala.

Papa Abdoulaye Mbaye a indiqué avoir été alerté que le pic d'intensité de cette onde pluvio-orageuse va coïncider avec la nuit de lundi au mardi.

"Au vu de la situation, [ce phénomène] risque de refaire surface en cas de [montée des eaux] du fleuve Gambie dans la région de Kédougou" a-t-il signalé.

Il a assuré qu'un suivi est en cours pour s'enquérir de l'évolution de la situation et des prévisions dans les prochaines heures de la journée du mardi 30 septembre.

Il invité les populations à alerter les populations installées sur le lit du fleuve Gambie et sur les abords des différents marigots et rivières environnants.