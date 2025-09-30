Gabon: Après la jouissance électorale, place à la réalité du quotidien

Depuis plus d'un mois, le paysage politique vibre au rythme de l'organisation des élections législatives et locales couplées, censées mettre fin à la vie des derniers vestiges de la transition politique au Gabon, notamment le parlement et les conseils locaux.

Avec les mêmes méthodes et les mêmes pratiques, les anciens nouveaux et les noms anciens acteurs politiques ont rivalisé d'ardeur pour s'imposer chacun dans son fief électoral.

Ainsi, comme les fourmis qui se relaient à la tache, chacun des maillons de la chaîne électorale a tenté de jouer à la perfection sa partition, de l'acteur politique à l'électeur.

Après avoir abandonné un temps soit peu leurs activités quotidiennes, pour s'adonner à l'activité politique, beaucoup d'électeurs qui ont semblé abandonner l'oisiveté et esquiver momentanément les affres du chômage pour s'offrir des journées de rêve, tous frais payés au bon vouloir des pères Noël subitement devenus, risquent au soir du 27 septembre, sortir brutalement du rêve pour revenir à la dure réalité du quotidien.

Le réveil sera brutal pour tous ces sans-emploi qui ne vivent que du fruit de leur ingéniosité et de menues activités, auxquels le rêve d'un lendemain électoral enchanteur avec l'obtention d'un emploi rémunéré.

Oui, après avoir investi les campagnes, villes et villages pour lesquels ils n'ont aucun intérêt particulier, pour imposer leurs choix aux populations locales, beaucoup de prestataires politiques vont avec stupéfaction retrouver la rudesse du quotidien avec son lot d'espoirs déçus.

Jusqu'à quand le citoyen Gabonais devra accepter de servir de mercenaires politiques bons pour influencer des résultats électoraux pour le compte des mêmes acteurs politiques condescendant et méprisant envers leurs semblables.

Jusqu'à quand des populations qui ne comptent que sur leur bulletin de vote pour se débarrasser de leurs représentants et les remplacer par d'autres fils et filles jugés plus dignes, vont continuer à subir le choix des électeurs venus d'ailleurs, à la solde des plus fortunés qui ne leur vouent que mépris et condescendance ?

Jusqu'à quand des hommes politiques démunis mais dotés de bonnes valeurs et porteurs de projets novateurs, devront-ils encore patienter pour accéder à des postes électifs, dès lors que la volonté des populations locales est régulièrement contrariée par l'afflux massif des marchands des voix en provenance de plusieurs horizons ?

Tant que le législateur n'aura pas décidé de mettre un frein à la transhumance électorale, il ne faudra pas s'étonner de voir des acteurs politiques vomis par les populations, caracoler dans les assemblées locales et au parlement, à cette allure, la sélection par l'argent semble encore avoir de beaux jours dans cette Vè République qui pourtant est présentée comme l'univers de la Loi.

Hermann DITSOGA,

Observateur lucide de la vie politique