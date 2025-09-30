Gabon: Echange entre Zita Oligui Nguema, Jessica Leighton et Mary-Margaret Pwamang

La Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a échangé avec l'équipe de Bloomberg Philanthropies, notamment Jessica Leighton et Mary-Margaret Pwamang. Cette rencontre s'est tenue en marge du 80e anniversaire des Nations Unies à New York.

À New York, en marge de l'UNGA80, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a rencontré Jessica Leighton et Mary-Margaret Pwamang. "J'ai échangé avec l'équipe de Bloomberg Philanthropies, notamment Jessica Leighton et Mary-Margaret Pwamang. Nos discussions stratégiques ont porté sur la santé publique et la lutte contre l'exposition au plomb en Afrique, un enjeu majeur pour la protection de nos enfants et la dignité de nos communautés", a-t-elle fait savoir.

Soucieuse de la santé de ses compatriotes et de leur cadre de vie, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, dit ne ménager aucun effort pour participer au bien-être des enfants, des femmes, des familles de son pays. "Avec la Fondation Ma Bannière, nous restons déterminés à unir nos forces pour que chaque enfant, chaque femme, chaque famille puisse grandir dans un environnement plus sûr et plus sain. La santé est notre couronne, protégeons-la", a-t-elle insisté.

L'on peut comprendre aisément avec la Première Dame que le pays, à travers ses autorités, a le devoir d'encadrer les enfants pour leur avenir. Cela est de la responsabilité collective qui n'épargne personne. Elle est celle de bâtir, chaque jour, les conditions d'un avenir plus juste, plus solidaire pour les prochaines générations. Zita Oligui Nguema reste convaincue que lorsque les bonnes volontés s'unissent, les transformations deviennent possibles.