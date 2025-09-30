Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé le 30 septembre 2025, avec la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, au palais présidentiel. Elle est présente à Abidjan dans le cadre de la 13e édition du Forum économique de la Cgeci Academy 2025.

Les échanges ont porté sur les relations entre la Côte d'Ivoire et la Francophonie, ainsi que sur la situation socio-politique et sécuritaire régionale et internationale. L'ancienne cheffe de la diplomatie rwandaise a profité de la tribune de la Cgeci Academy pour insister sur le rôle que la Côte d'Ivoire doit jouer en Afrique de l'ouest pour renforcer l'intégration sous-régionale et continentale. Elle a appelé à davantage de solidarité, de coopération dans « l'espace francophone qui représente 17,5 % de la population mondiale, 16,5 % du Produit intérieur brut (Pib), 20,5 % du commerce et 15,5 % des ressources minières dans le monde ».

La Secrétaire générale de l'Oif en a profité pour saluer les performances économiques de la Côte d'Ivoire, mais également le leadership du Chef de l'exécutif ivoirien. Elle a également salué le dynamisme du secteur privé ouest-africain en général et ivoirien en particulier. Ce, tout en réitérant ses félicitations au président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), Ahmed Cissé, porté il y a peu, à la tête des patrons de l'espace francophone.

Louise Mushikiwabo a plaidé en faveur du renforcement de la complémentarité entre l'État et le secteur privé partout en Afrique. C'est en cela qu'elle cite le cas de la Côte d'Ivoire en exemple.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn