Cote d'Ivoire: Métiers du transport et de la logistique - ITF du pays renforce les capacités des femmes

Le renforcement des capacités en matière d'employabilité des femmes dans les métiers du transport et de la logistique était au centre d'un atelier organisé le 26 septembre 2025, à Cocody, par la Fédération internationale des ouvriers du transport (Itf) Côte d'Ivoire.

À cette occasion, Bayla Sow, secrétaire régional adjoint de l'Itf Afrique, a salué la tenue de cet atelier qui vise à outiller les femmes sur les fondamentaux nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Selon Assita Ouédraogo, coordonnatrice régionale des femmes Itf Afrique, cette session s'inscrit dans la mission de l'organisme visant à améliorer le quotidien des travailleuses et travailleurs, en créant du lien entre les syndicats affiliés afin d'obtenir des droits, l'égalité et la justice. « À l'issue de l'atelier, ces femmes doivent être en mesure de comprendre les mécanismes de valorisation des parcours, de sécurisation des conditions de travail et d'ouverture de perspectives de carrière », a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que cette formation a permis à l'Itf non seulement de disposer de personnes ressources compétentes, mais aussi de promouvoir l'excellence et le travail bien fait. « C'est une manière de leur permettre d'acquérir une expérience pratique, afin d'être compétitives et performantes », a fait remarquer la coordonnatrice régionale.

Toujours selon Assita Ouédraogo, l'objectif de cet atelier est aussi d'identifier les obstacles qui freinent l'accès des femmes aux métiers techniques et opérationnels du transport, et de proposer des solutions concrètes pour renforcer leur insertion professionnelle, en leur donnant les rudiments nécessaires à une progression dans le secteur.

Pour sa part, Fatoumata Cissé, présidente du comité des femmes Itf Côte d'Ivoire, a exprimé sa reconnaissance envers ses pairs pour leur engagement et leur soutien.