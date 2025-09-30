Cote d'Ivoire: San Pedro / Tourisme - La direction régionale engagée dans la contribution du secteur à hauteur de 12 % au PIB national

La ville de San Pedro a accueilli le 26 septembre 2025, une étape clé de la campagne nationale de sensibilisation lancée par le ministère du Tourisme et des Loisirs, en vue de renforcer la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales du secteur. Une ambition hautement affichée par la direction régionale, avec à sa tête Suzanne Koffi, qui entend faire passer de 8,6 % à 12 %, la contribution du tourisme au Produit intérieur brut (Pib) national.

Initiée depuis le 25 août dernier, cette campagne se veut une réponse structurée aux défis de la fiscalité touristique, notamment la faible perception des taxes, souvent liée à une méconnaissance des textes ou à des pratiques de contournement fiscal. L'étape de la ville balnéaire a enregistré une forte participation des acteurs locaux du tourisme, sous la présidence de Zagou Serge Rodrigues, Secrétaire Général 2 de la Préfecture de Région.

Mobilisation massive des opérateurs touristiques

Opérateurs économiques, autorités administratives, chefs traditionnels et religieux ont répondu présents, marquant leur volonté d'accompagner l'État dans la professionnalisation et le développement du secteur touristique. Cette mobilisation est perçue comme un signal fort d'adhésion aux réformes en cours.

Des experts pour informer et écouter

Une délégation technique venue d'Abidjan composée d'émissaires de l'inspection générale, la direction du guichet unique et de celle des activités touristiques, a animé les échanges. Elle a rappelé les principales dispositions du code du tourisme de 2014, les modalités de collecte des taxes, ainsi que le rôle stratégique du Fonds de développement touristique (Fdt).

Outre les sessions d'information, les experts ont pris le temps de recueillir les préoccupations des professionnels du secteur, en vue d'améliorer les dispositifs administratifs et fiscaux existants.

« Je paie mes taxes, je valorise mon activité »

Au coeur de cette campagne, le slogan « Je paie mes taxes, je valorise mon activité et j'attire plus de clients » a été largement relayé. Il vise à instaurer une culture du civisme fiscal au sein des acteurs du tourisme et des loisirs. De l'avis des intervenants, un changement de comportement est essentiel pour atteindre l'ambition d'une industrie touristique plus compétitive, capable de générer davantage de ressources pour l'économie nationale.

Le ministère envisage ainsi bâtir un écosystème touristique mieux structuré, où chaque opérateur est acteur du développement durable du secteur.