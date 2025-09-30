Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Don Mello lance son armée de bénévoles

Dans la perspective de la présidentielle de 2025, le candidat Ahoua Don Mello intensifie sa stratégie de proximité. Conscient que « toute élection se gagne avec la force du peuple », il a lancé le programme des Bénévoles, confié à Franck-Stéphane Dedi.

Reconnu pour sa capacité à fédérer et son expertise dans l'animation de dynamiques citoyennes, Franck Stéphane Dédi apparaît comme l'homme de la situation pour structurer ce vaste réseau d'engagement populaire. Ce programme entend mobiliser des volontaires à travers tout le pays afin d'incarner une vision inclusive et participative de la campagne.

Parallèlement, Don Mello poursuit sa tournée des Grands électeurs. Le lundi 29 septembre 2025, il s'est rendu à la chefferie d'Anono, où il a été reçu par Sa Majesté Nanan Djorogo Nangui Séverin, chef d'Anono, entouré de la notabilité et de la jeunesse atchan.

Dans une ambiance conviviale, le candidat a présenté son projet pour une Côte d'Ivoire libre et souveraine, sollicitant le soutien des autorités traditionnelles et des communautés locales.

Cette double démarche mobilisation citoyenne et dialogue avec les garants des traditions illustre la volonté d'Ahoua Don Mello de bâtir une campagne à la fois populaire et enracinée dans les réalités ivoiriennes.