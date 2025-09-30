Cote d'Ivoire: PPA-CI - Deux secrétaires généraux adjoints écroués au PPA

Les secrétaires généraux adjoints (Sga) du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), Dahi Nestor Douhouré et Blaise Lasm, ont été placés sous mandat de dépôt et conduits, ce mardi 30 septembre 2025, au Pôle pénitentiaire d'Abidjan (Ppa), ex-Maca. Pour l'heure, aucun détail officiel n'a été communiqué sur les motifs précis de leur arrestation.

Selon des sources proches du dossier, les deux responsables politiques étaient entendus par la juge d'instruction du 10e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Cette mesure intervient après la convocation, la veille, de plusieurs cadres du Ppa-CI. Parmi eux figurent Damana Pickass, 2e vice-président du Conseil stratégique et politique du parti ; Koua Justin et Ikpo Lagui. Tous ont répondu à l'appel des autorités policières.

À l'issue de ces auditions, Damana Pickass a indiqué que le procureur leur avait fait savoir qu'il disposait d'informations compromettantes et les avait mis en garde contre tout comportement pouvant troubler l'ordre public.

Dans le même contexte, Marie-Odette Lorougnon a été entendue à la préfecture de police. Elle aurait tenu, selon plusieurs sources, des propos jugés xénophobes lors d'un rassemblement tenu le week-end dernier à Bonoua. D'autres cadres convoqués par le procureur de la République, Koné Braman, ont quant à eux été relâchés dès lundi soir.